Les opérateurs font leur retour aujourd'hui à Wall Street, après un week-end de trois jours dû au "Memorial Day" célébré outre-Atlantique. Hier, la plupart des indices européens avaient bondi, portés par les espoirs de paix au Moyen-Orient. Mais le scénario s'est assombri au cours de la nuit alors que des bombes américaines s'abattaient sur le sud de l'Iran. Ce qui n'empêche par les indices d'être orientés à la hausse : le Nasdaq Composite progresse de 0,8% devant le S&P (+0,6%) et le Dow Jones (+0,3%).

Lundi, les marchés ont été largement rassurés par la reprise des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis et par la détente relative du côté d'Ormuz, où une trentaine de navires ont transité sans incident. Signe de la détente à l'oeuvre, le pétrole reculait de près de 6% et Donald Trump, semblait même mesuré, une fois n'est pas coutume. "Les négociations se déroulent de manière ordonnée et constructive, et j'ai demandé à mes représentants de ne pas précipiter les choses, car le temps joue en notre faveur", indiquait-il avant d'évoquer des relations avec l'Iran "beaucoup plus professionnelles et productives" qu'auparavant.



Réconfortés par ces signaux positifs, les marchés ont choisi d'ignorer le principal point d'achoppement entre Washington et Téhéran, à savoir l'avenir du programme nucléaire iranien, un sujet qui a délibérément été écarté des négociations.



Retour des tensions au Moyen-Orient



Sauf que le climat géopolitique s'est brutalement tendu dans la nuit en même temps que l'armée américaine bombardait des sites dans le sud du pays ainsi que des navires poseurs de mines, selon Washington.



Dans le même temps, Donald Trump a fait savoir qu'il exigeait que l'uranium enrichi iranien soit remis aux Etats-Unis pour être rapatrié et détruit ou, de préférence, en collaboration avec la République islamique d'Iran, détruit sur place ou dans un autre lieu acceptable, sous la supervision de la Commission de l'énergie atomique.



Malgré ce regain de tension, le rebond des cours de l'or noir reste relativement contenu, avec un WTI qui s'échange à 92 USD le baril (+2%).



UBS évoque en effet des flux pétroliers mondiaux "globalement stables" caractérisés par des exportations iraniennes "très faibles", tandis que l'Arabie saoudite augmente légèrement ses chargements via Yanbu, sans toutefois compenser totalement les volumes attendus.



"La hausse des prix du pétrole ne devrait avoir qu'un impact limité sur les dépenses des entreprises américaines, les producteurs énergétiques restant disciplinés sur leurs investissements", analysaient ce matin les équipes de Goldman Sachs.



L'IA en soutien des marchés



Selon la banque, l'investissement des entreprises états-uniennes devrait rester très dynamique en 2026, porté par les dépenses liées à l'intelligence artificielle et par les nouvelles incitations fiscales. Goldman Sachs estime que l'IA soutiendra fortement les investissements dans les infrastructures, les équipements et les logiciels tout au long de l'année. Les mesures fiscales du "One Big Beautiful Bill Act" commencent également à produire leurs effets sur les dépenses d'investissement.



Outre-Atlantique, AutoZone a publié un bénéfice net de 641,5 MUSD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 611 MUSD. Le titre abandonne près de 9% à l'ouverture.



Par ailleurs, Eli Lilly s'adjuge 1% après l'annonce d'accords visant à acquérir trois entreprises, Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Company, faisant ainsi avancer sa stratégie consistant à investir dans des plateformes technologiques différenciées pour traiter des problèmes de santé importants.



Les intervenants prendront aussi connaissance à 16h de la confiance des consommateurs (Conference Board) pour le mois de mai. L'indice avait atteint 92,8 le mois dernier et le consensus table sur 92 ce mois-ci.



En attendant, le dollar est stable face à la monnaie unique, autour de 0,858 euro.