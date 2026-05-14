Wall Street attendue en hausse sur fond de visite de Trump en Chine

En ordre dispersé à la clôture la veille, les marchés américains sont attendus en légère hausse à l'ouverture de l'avant-dernière séance de la semaine. Donald Trump est arrivé hier à Pékin pour discuter notamment avec le président chinois Xi Jinping de la situation géopolitique au Moyen-Orient, dans le cadre du sommet Etats-Unis-Chine. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et le Nasdaq-100 gagnent respectivement 0,38% et 0,29%.

A l'issue d'un premier échange de plus de deux heures avec Xi Jinping, Donald Trump a salué des discussions "extrêmement positives et productives". S'exprimant lors d'un banquet au Palais du Peuple, le président américain n'a toutefois livré aucune précision sur la teneur des discussions.



Durant la visite du chef d'Etat américain sur le territoire chinois, les investisseurs espèrent entrevoir une étincelle de stabilité par rapport au conflit moyen-oriental qui entre dans son 76e jour. Ce sommet Trump-Xi cristallise alors tous les espoirs des marchés. Pour Xi Jinping, Américains et Chinois "doivent être des partenaires, pas des rivaux".



Taiwan : Jinping presse déjà Trump



Avant cet entretien, d'après la télévision d'Etat chinoise, le président chinois a assuré ce jeudi que Taiwan est le sujet "le plus important dans les relations" entre Pékin et Washington. Si cette question est "mal traitée", les Etats-Unis et la Chine pourront "entrer en conflit", signale le dirigeant. L'Empire du Milieu estime que l'île de Taïwan est l'une de ses provinces et affirmer vouloir à une réunification.



D'ailleurs, la porte-parole du gouvernement taïwanais, Michelle Lee, a souligné que "les Américains ont réaffirmé à plusieurs reprises leur soutien clair et ferme à Taïwan".



Taiwan n'est pas uniquement le seul point d'achoppement entre les deux puissances économiques. Trump et Jinping vont aborder d'autres sujets épineux : relations commerciales, guerre avec l'Iran, accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, intelligence artificielle...



Présent au côté de Trump, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a souligné devant la chaine de télé américaine Fox News que "les Etats-Unis espèrent convaincre la Chine de jouer un rôle plus actif pour amener l'Iran à renoncer à ce qu'il fait actuellement, et à ce qu'il cherche à faire dans le Golfe Persique". Rubio fait allusion notamment au contrôle du détroit d'Ormuz par Téhéran.



Sur ce sommet, Trump devrait aussi exercer une pression sur Xi Jinping et la Chine qui est actuellement l'un des partenaires stratégiques et économiques du régime de Téhéran. Le président américain certifie que "les relations entre la Chine et les Etats-Unis vont être meilleures que jamais", promettant un "avenir fabuleux" entre les deux camps.



De leur côté, les cours du pétrole se détendent : le Brent recule de 0,84% à 104,83 USD et le WTI cède de 0,67% à 100,31 USD.



Kevin Warsh à la tête de la Fed



Dans le reste de l'actualité aux Etats-Unis, Kevin Warsh a été confirmé mercredi à la présidence de la Réserve fédérale américaine par le Sénat, qui a validé sa nomination par 54 voix contre 45. Ce vote constitue le plus serré de l'histoire moderne pour un président de la Fed. Âgé de 56 ans, il succédera officiellement vendredi à Jerome Powell, en poste depuis 2018. Powell restera toutefois membre du conseil des gouverneurs jusqu'en 2028.



Au chapitre des valeurs américaines, Cisco devrait bondir après avoir publié hier des résultats au troisième trimestre et des prévisions supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par une forte accélération des commandes d'infrastructures liées à l'intelligence artificielle. L'entreprise informatique américaine a enregistré un chiffre d'affaires de 15,84 milliards de dollars, contre 15,56 MdsUSD attendus par les analystes selon LSEG. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,06 USD, également au-dessus des prévisions. Cisco a relevé son objectif annuel de commandes liées à l'IA à 9 milliards de dollars, contre 5 milliards précédemment, et prévoit désormais 4 milliards de dollars de revenus sur ce segment.



En outre, Apple a rejoint les critiques formulées par Google contre les mesures envisagées par la Commission européenne pour obliger le géant américain à ouvrir davantage ses services aux concurrents spécialisés dans l'intelligence artificielle. La célèbre marque à la pomme estime que ces propositions pourraient fragiliser la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des appareils des utilisateurs.



Broadcom a engagé une procédure judiciaire contre les autorités européennes de la concurrence afin de contester des demandes de documents contenant des avis juridiques rédigés par ses avocats américains. Cette action intervient dans le cadre de l'enquête ouverte après le rachat de VMware par le groupe en 2023. Le fabricant américain de semi-conducteurs a saisi le Tribunal de l'Union européenne au Luxembourg, affirmant agir "par principe" pour défendre la confidentialité des échanges entre avocats et clients.



Hier, Fervo Energy (entreprise géothermique basée à Houston) a réussi son entrée au Nasdaq, bondissant de 33% pour sa première séance en Bourse, alors que la demande d'électricité liée à l'intelligence artificielle continue de soutenir l'appétit des investisseurs pour les infrastructures énergétiques. Le groupe texan, coté sous le ticker "FRVO", a ouvert à 36 dollars, soit une hausse de 33% par rapport au prix d'introduction fixé à 27 dollars. Cette progression porte sa valorisation à environ 10,2 MdsUSD.



Au chapitre statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis en avril ont augmenté de 0,5% en avril en rythme mensuel, en ligne avec les attentes, après une hausse de 1,6% le mois précédent.



De plus, l'indice des prix à l'importation est ressorti à 1,9% en avril après une progression de 0,9% en mars. Il était attendu en hausse de 1%.



Enfin, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 211 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 4 mai, un chiffre en hausse de 12 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été révisé à la baisse, passant de 200 000 à 199 000. Le nombre de nouveaux inscrits est supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.