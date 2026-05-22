Moins d'une heure après l'ouverture de Wall Street, les principaux indices évoluent en vert : +0,2% pour le Nasdaq, +0,4% pour le S&P 500 et même +0,6% pour le Dow Jones, alors que plusieurs dizaines de navires ont franchi le détroit d'Ormuz au cours des 24 dernières heures.

La dernière séance de la semaine s'annonce calme à Wall Street, d'autant que Donald Trump semble avoir levé le doigt de son téléphone, ralentissant le rythme des publications intempestives et belliqueuses à l'égard de l'Iran. Le locataire de la Maison-Blanche s'est contenté d'un laconique "NEW STOCK MARKET RECORD!", rendant ainsi hommage aux récents sommets touchés par les marchés.



Sur le front géopolitique, aucune avancée n'a été rapportée entre Washington et Téhéran. "Pour nous, la reddition n'a aucun sens : soit nous vainquons soit nous devenons des martyrs", a mis en avant Kazem Gharibabadi, vice-ministre des affaires juridiques et internationales du ministère iranien des Affaires étrangères.



Une détente à Ormuz



Néanmoins, les sites de suivi du trafic maritime font état de 35 passages de navires dans le détroit d'Ormuz au cours des 24 dernières heures ; des chiffres qui pourraient accréditer l'idée selon laquelle l'Iran a assoupli la circulation sous réserve "des autorisations obtenues et en coordination" avec Téhéran. Comprendre : contre un droit de passage sonnant et trébuchant.



"Les conditions commerciales exactes imposées aux navires en transit restent officiellement inconnues. Un péage ou une redevance implicite en yuans versés aux Gardiens de la révolution ne peut être exclu, et si tel est le cas, Washington ne tolérera pas longtemps cet arrangement", pointe Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue.



Les cours du pétrole sont d'ailleurs en léger repli avec -0,5% pour le WTI, à 97,2 USD le baril, et -0,9% pour le Brent, à 103,9 USD.



Résultats prometteurs pour Eli Lilly



Dans l'actualité des sociétés, Eli Lilly est attendu en hausse de 0,8% à l'ouverture après avoir présenté des résultats préliminaires très encourageants d'une étude d'un essai clinique de phase 3 évaluant le Retatrutide pour les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité hors diabète.



Après avoir gagné 13% hier, Spotify devrait poursuivre sur sa lancée. Le groupe est porté par un accord avec Universal Music Group autour de l'IA générative, accompagné d'objectifs financiers de long terme bien accueillis par les investisseurs. Malgré ce rebond marqué, le titre reste encore en baisse d'environ 37% par rapport à son record atteint en juin 2025.



Enfin, Anthropic est en discussions avec Microsoft afin d'utiliser les puces d'intelligence artificielle Maia 200 développées par le groupe américain, selon des sources de The Information confirmées par la suite par CNBC.



Sur le front des statistiques, les marchés prendront connaissance à 16h de l'Umich, un indice de confiance des consommateurs, au titre du mois de mai.



En attendant, le dollar gagne 0,2% face à la monnaie unique, autour de 0,862 euro.