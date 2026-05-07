Au lendemain de gains vigoureux sur fond d'espoir au Moyen-Orient, les indices actions américains s'affichent en ordre dispersé peu avant 17h00. Le Dow Jones fléchit de 0,22% tandis que le Nasdaq progresse de 0,63%.

Les marchés actions avaient vivement progressé mercredi dans un contexte d'optimisme vis-à-vis d'une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz, à la suite d'informations selon lesquelles Washington et Téhéran seraient sur le point de conclure un accord pour mettre fin à la guerre.



Si la perspective d'une issue positive au conflit et d'une normalisation du transit maritime était déjà partiellement intégrée par les marchés, c'est l'accélération du calendrier qui semble avoir positivement surpris les opérateurs hier.



"Bien qu'un accord et l'ouverture du détroit soient reflétés depuis longtemps dans les cours, l'horizon temporel anticipé pour cette ouverture a bien avancé", souligne Danske Bank. "Si l'Iran approuve l'accord, les actions pourraient disposer d'une marge de progression supplémentaire".



Des interrogations pour l'après-saison des résultats



Outre l'espoir d'une éclaircie au Moyen-Orient, le moral des investisseurs a aussi été soutenu récemment par une saison des résultats assez réussie, mais des analystes s'interrogent sur la suite alors que ce catalyseur est appelé à s'essouffler.



"Le principal moteur des gains récents du S&P 500 reste la saison des résultats du 1er trimestre 2026", explique Linh Tran, chez XS.com, notant que plus de 60% des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats.



"La plupart des entreprises ont affiché des bénéfices et des revenus supérieurs aux prévisions", souligne l'analyste de marché, ajoutant que la croissance des bénéfices du S&P 500 est actuellement estimée à environ 27% d'une année sur l'autre.



Cependant, Linh Tran estime que le S&P 500 "entre dans une phase plus sensible", et prévient que "la marge de manoeuvre pour que l'indice prolonge agressivement son rallye pourrait devenir plus limitée".



"Le marché passera progressivement des "attentes de bénéfices" à l'évaluation de la qualité réelle des bénéfices, des prévisions futures et de la capacité des entreprises à maintenir leur croissance au cours des trimestres à venir", explique-t-elle.



McDonald's bat les attentes au 1er trimestre



Parmi les publications du jour, le géant de la restauration rapide McDonald's a dévoilé un BPA ajusté de 2,83 USD au titre du 1er trimestre, battant d'environ 3% l'estimation moyenne des analystes, sur fond de croissance dynamique de ses ventes.



Tapestry, la maison new-yorkaise abritant notamment la marque de sacs et d'accessoires Coach, a annoncé avoir révisé à la hausse ses objectifs financiers pour l'exercice 2025-2026, après avoir dépassé ses prévisions au 3e trimestre.



Parmi les publications de la veille au soir, Fortinet a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année, porté par une demande soutenue pour les solutions de cybersécurité, faisant bondir son titre en avant-Bourse.



Des inscriptions au chômage un peu sous le consensus



Sur le front des statistiques du jour, le Département du Travail des États-Unis a comptabilisé 200 000 nouvelles inscriptions au chômage lors de la semaine du 27 avril, un chiffre en hausse de 10 000, mais inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.



La productivité a progressé de 0,8% au 1er trimestre aux États-Unis, contre +0,7% attendu et une hausse de 1,6% (révisée de 1,8%) au trimestre précédent, tandis que le coût unitaire du travail a augmenté de 2,3% sur la même période, à comparer avec un consensus de 2,6%.