Wall Street : au point mort en attendant Nvidia

Wall Street devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin en attendant la publication, plus tard dans la journée, des résultats de Nvidia, dernier des grands géants du secteur technologique à publier ses comptes trimestriels, dans un marché qui digère encore la dernière polémique ayant trait à la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais oscillent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant un début de séance au point mort.



Les investisseurs s'interrogent encore sur la tentative de limogeage de la gouverneure de la Fed Lisa Cook par Donald Trump, au prétexte que celle-ci aurait menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables.



Les observateurs font cependant remarquer que le décret signé par le président américain n'aura aucun 'effet immédiat', contrairement à ce qu'il peut affirmer, mais aussi que sa décision semble mal étayée d'un point de vue légal, et donc susceptible d'être contestée en justice.



Sachant que la procédure pourrait se prolonger au-delà de février 2026, sans doute devant la Cour Suprême, le mandat de Lisa Cook aura très probablement touché à sa fin d'ici là.



En attendant, l'attention va se focaliser sur les résultats de Nvidia, le leader mondial des puces dédiées à l'IA, avec l'espoir que ses comptes se révèlent, comme de juste, bien meilleurs que prévu.



'Les investisseurs attendent d'en savoir plus sur ce que donne la nouvelle puce Blackwell, et si Nvidia est toujours en mesure de battre des attentes déjà énormes en termes de chiffre d'affaires et de prévisions', rappelle Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS.



'Les informations concernant un redémarrage des ventes de puces d'IA en Chine seront aussi cruciales, parce que ça donnera un nouvel éclairage sur la bataille technologique que se livrent les Etats-Unis et la Chine', ajoute le stratège.



Les résultats des autres 'Sept Magnifiques' se sont révélés plutôt solides jusqu'ici, ce qui a permis à l'ensemble des technologiques de doper le Nasdaq et de soutenir la tendance générale dernièrement.



Dans les transactions après Bourse, l'action qui s'est envolée de 40% depuis ses plus bas du 8 avril progressait de 0,3%.



Sur le front de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte au-delà de 4,28%, le succès d'une récente adjudication étant plus que compensé par la prudence avant la parution de l'indice des prix PCE très suivi par la Fed, prévue vendredi.





Le dix ans allemand, référence de la zone euro, reste stable autour de 2,72% tandis que le rendement des OAT françaises à dix ans se tend encore à 3,52% en raison des craintes entourant la situation politique et financière du pays.



L'euro recule autour de 1,16 alourdi par les inquiétudes entourant la dette et l'économie françaises.



Les cours du pétrole rebondissent en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui avance actuellement de 0,6% à 63,6 dollars.