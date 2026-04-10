Au lendemain d'une séance teintée de vert (+0,58% pour le Dow Jones, +0,62% pour le S&P 500 et un gain de 0,83% pour le Nasdaq Composite) les grands indices américains s'affichent autour de l'équilibre. Un quart d'heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,28%, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 gagnent respectivement 0,33 et 0,10%.

La prudence devrait être de mise alors que l'Iran et les Etats-Unis doivent débuter des pourparlers au Pakistan dans le but de trouver une solution pérenne au conflit au Moyen-Orient.



Les deux parties sont toutefois particulièrement méfiantes à l'image de Donald Trump qui annonçait hier que le cessez-le-feu devait permettre aux forces armées américaines de se préparer, se reposer et "d'anticiper leur prochaine conquête". L'Iran a de son côté indiqué que les rencontres se dérouleront "dans une totale méfiance à l'égard de la partie américaine".



La désescalade partielle au Moyen-Orient pour Mirabaud maintient toutefois "un risque élevé de stagflation lié à la hausse des prix de l'énergie, dans un contexte de croissance mondiale résiliente et de banques centrales attentistes face aux tensions inflationnistes persistantes".



Les investisseurs continuent de surveiller l'évolution du trafic dans le détroit d'Ormuz qui reste particulièrement faible.



Malgré tout, les prix du baril de pétrole sont en repli : -1,15%, à 97,43 dollars pour le WTI et -1,07 %, à 95,38 dollars pour le Brent de la mer du Nord.



Les investisseurs gardent également un oeil sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans une interview pour Bloomberg, le chef du renseignement militaire ukrainien a indiqué que des progrès avaient été effectués pour un éventuel accord de paix entre les deux belligérants.



Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie unique (-0,16%) et s'échange contre 0,8540 euro.



Quelques statistiques au programme



Les investisseurs ont déjà pris connaissance de l'indice des prix à la consommation américain du mois de mars. L'inflation est ressortie en hausse de 0,9%, là où les analystes redoutaient une progression de 1%. En rythme annuel, elle a augmenté de 3,3%, contre une prévision à +3,4%. En données core, hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,2% en mars, contre des attentes à +0,3% et en rythme annuel +2,6%, soit 0,1 point de moins que prévu.



Plus tard cet après-midi, ils se concentreront à 16h sur l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan d'avril, ainsi que sur les commandes de biens durables de février.



Au niveau des sociétés



L'actualité micro-économique américaine est plutôt calme ce vendredi, alors que la saison des résultats trimestriels va réellement débuter la semaine prochaine avec notamment, dès lundi, les comptes de Goldman Sachs. Mardi, le rythme s'intensifiera avec JP Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup ou encore Black Rock.