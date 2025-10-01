Après un début de séance marqué par la panique liée au shutdown, les marchés américains ont finalement retrouvé leur calme. Les investisseurs, rassurés par l'idée que l'impact pourrait être limité, ont permis aux principaux indices de terminer dans le vert mercredi.

Le S&P 500 a progressé de 0,34% pour clôturer à 6 711,2 points. Le Nasdaq 100 a gagné 0,49% à 24 800,8 points, tandis que le Dow Jones s’est contenté d’une légère hausse de 0,09%, terminant à 46 441,1 points.

Faute d’accord mardi sur le financement du gouvernement pour l’exercice 2025, le shutdown est désormais effectif. Cette situation entraîne le report de plusieurs publications macroéconomiques essentielles pour la Réserve fédérale, alors que les marchés scrutent les signaux sur l’inflation et l’emploi pour anticiper la trajectoire des taux.

Pour autant, la réaction boursière reste mesurée. Les investisseurs semblent relativiser, rappelant que les précédents shutdowns ont eu peu d’effets durables sur les marchés financiers.

Sur le front des entreprises, Lithium Americas a bondi de 23,29% après la confirmation d’une prise de participation de 5% par l’administration Trump. Pfizer a de son côté gagné 6,79% grâce à l’accord conclu avec le président américain : en contrepartie d’une baisse des prix de ses médicaments, le groupe échappe aux tarifs douaniers.

Cet accord a dopé l’ensemble du secteur pharmaceutique. Eli Lilly a progressé de 8,18% et Biogen de 10,09%, les investisseurs spéculant sur la possibilité de nouveaux arrangements similaires.