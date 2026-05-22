Wall Street avance avant le Memorial Day, portée par les résultats et la détente du brut

Les marchés américains ont progressé vendredi avant le week-end prolongé du Memorial Day, soutenus par la détente des rendements obligataires, des résultats d'entreprises bien accueillis et de légers signes de progrès dans les discussions entre Washington et Téhéran. Le S&P 500 a gagné 0,37% à 7 473,5 points, le Nasdaq 100 a avancé de 0,42% à 29 481,6 points, le Dow Jones a progressé de 0,58% à 50 579,7 points et le Russell 2000 a pris 0,73% à 2 864,4 points.

Le regain d'appétit pour le risque s'est appuyé sur les déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio, qui a évoqué de "légers progrès" dans les négociations avec l'Iran. Cette perspective a contribué à détendre les anticipations sur l'énergie, avec un WTI en recul d'environ 8% sur la semaine, malgré un contexte géopolitique encore fragile. Le repli des rendements américains a également soutenu les actions, permettant aux indices de prolonger leur plus longue série de gains hebdomadaires depuis 2023.



La progression du marché est restée relativement large, avec une bonne tenue de la santé, des valeurs industrielles, des financières et de la technologie. Seuls les secteurs de la consommation de base (-0,1%) et des services de communication (-0,8%) ont terminé en baisse, ce dernier ayant notamment été pénalisé par le repli d'Alphabet (-1,4%).



Ce climat favorable sur les marchés contraste toutefois avec la dégradation du moral des ménages américains. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est tombé à un plus bas historique de 44,8 points en mai, pénalisé par le coût de la vie, les prix de l'essence et la crainte d'une inflation plus durable. Les anticipations d'inflation à un an sont montées à 4,8%, tandis que celles de long terme ont progressé à 3,9%.



Sur le plan monétaire, Kevin Warsh a prêté serment comme président de la Réserve fédérale, Donald Trump insistant publiquement sur l'indépendance de la banque centrale. Les marchés obligataires intègrent désormais la possibilité de hausses de taux d'ici la fin de l'année, ce qui maintient une tension entre l'amélioration du sentiment boursier et la persistance des risques inflationnistes.



Parmi les mouvements d'entreprises, Ross Stores (+8%) a bondi après des résultats supérieurs aux attentes, soutenus par une fréquentation solide et possiblement par les remboursements d'impôts des ménages. Estée Lauder (+12%) a également bondi après avoir indiqué ne plus envisager de fusion avec Puig. Workday (+5%) et Zoom (+9%) ont également progressé après des publications meilleures que prévues.



Le compartiment du matériel technologique a aussi soutenu la séance après les résultats de Lenovo (+20%), dont la publication a amélioré le sentiment sur plusieurs dossiers exposés aux infrastructures informatiques. Dell Technologies (+17%) a bondi avant la publication de ses résultats la semaine prochaine, porté par des relèvements d'objectifs d'analystes, tandis que Qualcomm (+11%) a bénéficié de l'élargissement de son partenariat avec Stellantis (+0,4%). Rigetti Computing (+18%) a progressé après une lettre d'intention liée à un financement public américain de 100 MUSD dans le quantique, tandis que Navitas Semiconductor (+19%) a poursuivi son envolée après l'annonce d'une conférence investisseurs.



La semaine prochaine restera dominée par la géopolitique et l'inflation, avec les développements autour de la guerre au Moyen-Orient et de la normalisation des exportations d'énergie comme premiers facteurs de marché. Les investisseurs suivront aussi le rapport américain sur les revenus et dépenses des ménages, qui inclut l'indice PCE, mesure d'inflation privilégiée par la Fed, alors que la hausse des prix continue de peser sur le pouvoir d'achat. En parallèle, l'inflation sera surveillée en Europe et en Australie, tandis que le Japon publiera plusieurs indicateurs d'activité économique.