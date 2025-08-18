Alors que Nvidia ne dévoile ses résultats que la semaine prochaine, Wall Street n'a pas le temps de s'ennuyer avec une série de publications chez les grands distributeurs et le symposium de Jackson Hole qui devraient animer cette semaine.

Les investisseurs débutent la semaine dans l’attente des résultats des grands distributeurs américains et surtout du discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole, rendez-vous annuel des banquiers centraux.Wall Street a ouvert la semaine sur une note hésitante. Le S&P 500 cède 0,01%, le Dow Jones recule de 0,08%, tandis que le Nasdaq parvient tout juste à clôturer en territoire positif (+0,01%).

Intel chute de plus de 3% après un article de Bloomberg évoquant des discussions avec l’État américain pour une prise de participation de 10%, financée en partie par les aides du Chips Act. Meta recule également d’un peu plus de 2%, visée par une enquête sur sa plateforme AI Studio pour pratiques trompeuses dans le domaine de la santé mentale.

À l’inverse, Dayforce (+26%) profite d’une rumeur de rachat par le fonds Thomas Bravo, tandis que Duolingo (+13%) bénéficie d’un relèvement de recommandation par KeyBanc Capital (de neutre à achat), doublé d’un début de suivi à l’achat par Citi.

Sur le front diplomatique, Donald Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy ainsi que plusieurs dirigeants européens, dans la continuité de son sommet avec Vladimir Poutine. Le président américain a évoqué la possibilité d’un futur entretien tripartite afin de discuter d’une sortie de guerre en Ukraine.

La semaine s’ouvre également sur la publication du leader de la cybersécurité, Palo Alto, qui dépasse les attentes et relève ses prévisions pour 2026. L’annonce est accompagnée d’un changement majeur : le départ à la retraite de Nir Zuk, fondateur et CTO, remplacé par Lee Klarich, actuel directeur produit, qui rejoint également le conseil d’administration. Le titre gagne près de 5% dans les échanges après Bourse.