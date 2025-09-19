Dans une journée sans grande actualité, les indices américains poursuivent leur progression et établissent de nouveaux records.

Ce vendredi assez banal, Wall Street continue son ascension inlassable, chacun des grands indices inscrivant de nouveaux sommets. Le S&P 500 grimpe de 0,49% à 6 664,4 points, le Nasdaq 100 avance de 0,70% pour atteindre 24 626,2 points, et le Dow Jones gagne 0,37%, clôturant à 46 314,5 points.

L’événement marquant de la journée reste l’appel téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping au sujet de TikTok. Si aucun accord n’a encore été trouvé, les deux parties évoquent des avancées, et le président américain a annoncé une rencontre avec Xi lors du sommet de l’APEC en Corée du Sud, suivie d’une visite en Chine début 2026.

Dans un registre plus inattendu, le président de la SEC, Paul Atkins, s’est dit favorable à une réflexion sur l’abandon des rapports financiers trimestriels pour les entreprises cotées. Selon lui, certaines sociétés fragiles, endettées ou récemment diluées pourraient être mieux suivies par d’autres formats de reporting. Il précise toutefois qu’une éventuelle réforme ne pourrait commencer que par une première étape exploratoire.

Côté entreprises, CNBC a apporté des précisions sur la transaction envisagée par Paramount Skydance (+5,85%) pour le rachat de Warner Bros. Discovery (+3,37%). Selon les sources, l’opération serait financée à 70-80% en liquidités, avec l’appui de Larry Ellison, patron d’Oracle (+4,09%) et père de David Ellison, CEO de Paramount Skydance.

Enfin, Apple a progressé de 3,20% après que plusieurs médias asiatiques ont relayé un fort engouement au Japon, en Chine, à Singapour ou encore en Inde. Des images montrent des files de clients devant des Apple Store pour récupérer leurs précommandes du nouvel iPhone.





