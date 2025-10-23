Les indices américains ont terminé dans le vert jeudi, soutenus par de solides publications d'entreprises, mais dans un climat international tendu marqué par de nouvelles sanctions américaines contre la Russie.

Wall Street a repris des couleurs jeudi, portée par une salve de résultats et malgré un contexte géopolitique sous tension. Le S&P 500 a gagné 0,58% pour atteindre 6 738,4 points, le Dow Jones a progressé de 0,31% à 46 734,6 points et le Nasdaq 100 a bondi de 0,88% à 25 097,4 points.

Les relations internationales américaines ont connu un tournant ce jeudi, avec la confirmation d’une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping lors de la prochaine tournée asiatique du président américain. Parallèlement, les tensions se sont ravivées entre les États-Unis et la Russie après l’annonce de nouvelles sanctions ciblant les entreprises pétrolières russes, dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Ces mesures ont immédiatement eu un impact sur les marchés de l’énergie : le baril de WTI s’est envolé à 61,64 dollars (+2,71%), tandis que le secteur pétrolier a enregistré la plus forte progression du S&P 500.

La séance a également été rythmée par de nombreux résultats d’entreprises. Tesla, première des "7 Magnifiques" à publier, a rebondi de 2,28% malgré un recul de son bénéfice trimestriel. IBM, en revanche, a perdu 0,85%, pénalisé par le ralentissement de sa division cloud, bien que ses résultats soient supérieurs aux attentes.

Dans le secteur de la santé, Molina Healthcare a plongé de 17,49% après avoir abaissé sa prévision annuelle de bénéfice. À l’inverse, Honeywell a relevé ses objectifs annuels, porté par une forte demande dans l’aéronautique. Le titre a bondi de 6,81%.

Les valeurs liées à l’informatique quantique ont été particulièrement recherchées après un article du Wall Street Journal affirmant que l’administration Trump envisagerait de prendre des participations dans plusieurs entreprises du secteur en échange d’un financement fédéral. Bien que la Maison Blanche ait rapidement démenti l’information, les cours se sont envolés : IonQ (+7,07%), D-Wave Quantum (+13,8%), Quantum Computing (+7,2%) et Rigetti Computing (+9,8%).

Après la fermeture des marchés, les investisseurs ont braqué leurs projecteurs sur Ford, qui a dépassé les attentes mais abaissé ses prévisions pour 2025, en raison d’un incendie dans une usine de son fournisseur d’aluminium. Le titre gagne près de 4% dans les transactions prolongées.

Intel a également surpris positivement avec un trimestre meilleur qu’attendu, marqué par une nette amélioration de la rentabilité et de la demande pour ses processeurs x86. L’action a progressé de 8% dans les échanges après séance.