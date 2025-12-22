Wall Street : belle séance des "4 sorcières", score mensuel fleuve

Avec un gain de +0,9% à 6834, et pour +0,1%, le S&P 500 a inscrit une performance hebdomadaire positive (la 3e consécutive) et le terme boursier de décembre se solde par un joli gain de +3,2% qui confirme la récurrence du rallye de fin d'année.



Le Nasdaq Composite a engrangé +1,3% vendredi, a fini la semaine à +1,1% et affiche sur décembre un score fleuve de +5,6% à 23 307.



Le Dow Jones n'est pas en reste avec +4% sur le mois écoulé, mais qui s'est conclu par un modeste +0,4% ce vendredi à 48 135.



On pourrait croire au vu de tels scores mensuels et des gains des dernières 48 heures (et notamment en amont des "4 sorcières") que tout va pour le mieux.



Mais la situation devient inquiétante pour le marché obligataire US qui a renoué avec ses pires niveaux de l'année, avec un "10 ans" qui affiche +3 points de base à 4,146% et un "30 ans", +2,7 points de base à 4,827%.



Et pourtant le discours le plus répandu reste le suivant : "Le sentiment observé sur les marchés hier s'est clairement apparenté à celui d'un scénario de type "goldilocks" (nous citons Danske Bank, d'autres déroulent les mêmes arguments)".



Les taux se tendent depuis 3 semaines, quelle que soit la teneur des indicateurs économiques : ce vendredi, le calendrier comportait la publication des ventes de logements anciens aux Etats-Unis de novembre.



La NAR (National Association of Realtors) a annoncé une hausse de +0,5% pour un total de 4,13 millions de transactions (calcul CVS), le prix médian a progressé de 1,2% sur un an pour atteindre 409 200 USD le mois dernier, marquant ainsi le 29e mois consécutif de hausse annuelle.



"Cependant, la croissance de l'offre commence à marquer le pas", a prévenu Yun, économiste de la NAR. "Avec des ventes de biens en difficulté à des niveaux historiquement bas et une richesse immobilière à un sommet historique, les propriétaires ne sont pas pressés de mettre leur bien en vente durant les mois d'hiver".



Mais le "chiffre du jour", c'était la confiance du consommateur américain. Elle s'est améliorée en décembre, mais de façon moins franche que prévu, à 52,9 en version définitive, contre 51 en novembre selon l'indice définitif de l'Université du Michigan (le consensus tablait sur une hausse vers 53,4).



Et ce n'est pas la seule déception : la composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles n'atteint pour sa part que 50,4 (contre 50,7 en première estimation et 50,7 aussi en consensus) contre 51,1 en novembre.



Celle des anticipations du consommateur progresse cependant à 54,6, contre 55 en première estimation et 55 pour le consensus, après 51 le mois dernier.



A noter que les métaux précieux ne pâtissent plus depuis longtemps de la hausse des rendements obligataires : l'argent bat un nouveau record absolu à 67,3 USD (+2,6%), l'or remonte au-delà des 4340 USD, à moins de 1% d'entamer un nouveau cycle haussier moyen terme.



Il est assez inhabituel de voir Wall Street, le rendement des T-Bonds et les métaux précieux (valeurs refuges) au plus haut simultanément : des règles économiques séculaires sont en train de se réécrire sous nos yeux.