Wall Street : belle séance des '4 sorcières', score mensuel fleuve

Avec un gain de +0,9% à 6.834, et pour +0,1%, le S&P500 inscrit une performance hebdomadaire positive (la 3ème consécutive) et le terme boursier de décembre se solde par un joli gain de +3,2% qui confirme la récurrence du rallye de fin d'année.

Le Nasdaq Composite engrange +1,3%, finit la semaine à +1,1% et affiche sur décembre un score fleuve de +5,6% à 23,307.

Le Dow Jones n'est pas en reste avec +4% sur le mois écoulé, mais qui se conclut par un modeste +0,4% ce vendredi.



On pourrait croire au vu de tels scores mensuels et des gains des dernières 48H (et notamment en amont des "4 sorcières" que tout va pour le mieux.



Mais la situation devient inquiétante pour le marché obligataire US qui renoue avec leurs pires niveaux de l'année, avec un "10 ans" qui affiche +3Pts à 4,146% et le "30 ans" +2,7Pts à 4,827%.



Et pourtant le discours le plus répandu reste le suivant : "Le sentiment observé sur les marchés hier s'est clairement apparenté à celui d'un scénario de type "goldilocks"" (nous citons Danske Bank, d'autres déroulent les mêmes arguments).



Les taux se tendent depuis 3 semaines, quelle que soit la teneur des indicateurs économiques : aujourd'hui le calendrier comportait la publication les ventes de logements anciens aux États-Unis de novembre.

La NAR(National Association of Realtor) annonce une hausse de +0,8% pour un total de 4,13 millions de transactions (calcul CVS), le prix médian a progressé de 1,2% sur un an pour atteindre 409 200$ le mois dernier, marquant ainsi le 29ème mois consécutif de hausse annuelle, selon le rapport.



" Cependant, la croissance de l'offre commence à marquer le pas ", a prévenu Yun. " Avec des ventes de biens en difficulté à des niveaux historiquement bas et une richesse immobilière à un sommet historique, les propriétaires ne sont pas pressés de mettre leur bien en vente durant les mois d'hiver. "



Le "chiffre du jour", c'était la confiance du consommateur américain.



Elle s'est améliorée en décembre mais de façon moins franche que prévu, à 52,9 en version définitive, contre 51 en novembre selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié vendredi (le consensus tablait sur hausse vers 53,4).

Et ce n'est pas la seule déception : la composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles n'atteint pour sa part que 50,4 (contre 50,7 en première estimation et 50,7 aussi en consensus) contre 51,1 en novembre.

Celle des anticipations du consommateur progresse cependant à 54,6, contre 55 en première estimation et 55 pour le consensus, après 51 le mois dernier



A noter que les métaux précieux ne pâtissent plus depuis longtemps de la hausse des rendements obligataires : l'argent bat un nouveau record absolu à 67,3$ (+2,6%), l'or remonte au-delà des 4340$, à moins de 1% d'entamer un nouveau cycle haussier moyen terme.



Il est assez inhabituel de voir Wall Street, le rendement des T-Bonds et les métaux précieux (valeurs refuges) au plus haut simultanément : des règles économiques séculaires sont en train de se réécrire sous nos yeux.



