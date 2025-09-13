Wall Street : boucle une 6ème semaine de hausse, le Nasdaq inscrits 5 records consécutifs

Une 6ème semaine de hausse s'achève sur les marchés d'actions américains avec des indices qui engrangent entre +1 et +2% (pour le Nasdaq qui réalise un nouveau doublé intraday/clôture).

Globalement, les indices marquent une pause ce vendredi après le triplé de records de la veille: le Nasdaq Composite a inscrit un nouveau sommet pour la cinquième journée consécutive (dont 4 d'affilée en clôture) avec un gain de +0,4 % à 22 141: le titre Tesla avec ses +7,4% de hausse à représenté l'essentiel des gains, épaulé par Micron avec +4,5% et Palantir +4,3%.

Le Dow Jones a reculé de 0,6% à 45 834 tandis que le S&P 500 s'est effrité de -0,05% à 6.584 (+1,5% hebdo)après avoir atteint les 6.600 à la mi-séance.



Les 'technos', valeurs les plus réactives à l'évolution des taux d'intérêt, restent particulièrement recherchées en vue de la reprise attendue du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait réduire le loyer de l'argent mercredi prochain.



Malgré le solide consensus tablant sur un scénario à 3 baisses de taux cet automne, les T-Bonds se dégradent nettement, (peut-être plombés par le 'risk-on' sur les actions) et la semaine s'achève de façon assez décevante, et en 48H, presque tout le terrain gagné a été reperdu entre jeudi soir et ce vendredi.

Les T-Bonds tombés à 3,994% jeudi voient leur rendement grimper de +5,7Pts vers 4,0680% et se rapprocher des 4,085% de vendredi dernier, le '30 ans' repasse de 4,65 à 4,69%, le '2 ans de 3,5300 à 3,563%.



C'est un mouvement assez contre-intuitif, surtout après la publication d'une baisse de la confiance des ménages américains qui renforce l'hypothèse d'une série de 3 baisses des taux d'ici fin 2025.

Dans le détail, l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan se solde par une chute de -3,2Pts de son indice de confiance, à 55,4, contre 58,2 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 61,2 contre 61,7 le mois dernier, celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations a chuté plus lourdement pour s'établir à 51,8 contre 55,9 en août.



Les ménages à revenus faibles et moyens manifestent leurs inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.



Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.



La politique commerciale reste par ailleurs un sujet d'inquiétude central, montre l'étude, environ 60% des consommateurs ayant spontanément mentionné l'impact des droits de douane sur l'activité dans leurs réponses, d'après Joanne Hsu.

Quant à leurs anticipations d'inflation à un an, elles sont restées stables à 4,8%, inchangées par rapport au mois d'août, montre le rapport.