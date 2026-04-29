Wall Street cale sur le baril, mais la tech limite le repli

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé mercredi, pénalisés par un nouveau rebond du pétrole, monté à son plus haut niveau depuis juin 2022 à près de 120$ le Brent, et par une Réserve fédérale restée prudente malgré le statu quo sur ses taux. Le S&P 500 a cédé 0,04% à 7 135,95 points et le Dow Jones a reculé de 0,57% à 48 861,81 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 0,58% à 27 186,99 points, soutenu par la bonne tenue des valeurs technologiques avant les résultats d'Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta attendus après la clôture.

Wall Street a évolué dans un climat plus tendu, alors que le Wall Street Journal a rapporté que Donald Trump avait demandé à ses équipes de se préparer à un blocus prolongé du détroit d'Ormuz, jugé moins risqué pour les Etats-Unis qu'une reprise des hostilités ou qu'un retrait sans accord sur le nucléaire iranien. Cette perspective a alimenté la hausse du brut et ravivé les craintes d'un choc énergétique plus durable. Le pétrole a ainsi repris de la hauteur, ce qui a favorisé les valeurs de l'énergie et pesé sur les segments les plus sensibles aux coûts.



La Fed a laissé ses taux inchangés, mais plusieurs présidents de Fed régionales se sont opposés à l'introduction d'un biais plus accommodant, signe que les inquiétudes sur l'inflation restent bien présentes au sein du comité. Ce ton mitigé a contribué à entretenir la prudence des investisseurs, même si la macroéconomie du jour a été plutôt solide.



Les mises en chantier de logements ont en effet bondi de 10,8% en mars, à 1,502 million en rythme annualisé, un sommet de quinze mois et un chiffre supérieur aux attentes. Les commandes de biens d'équipement hors défense et aéronautique ont elles aussi dépassé le consensus, offrant un signal plutôt favorable sur l'investissement.



La séance a donné lieu à d'importants écarts sectoriels avec l'énergie qui a dominé la cote, tandis que les matériaux, l'industrie et la consommation discrétionnaire ont pesé. Les biens de consommation de base ont mieux résisté dans un positionnement plus défensif.

La technologie a en revanche permis au Nasdaq 100 de terminer dans le vert. NXP Semiconductors a bondi de 25% après un net dépassement des attentes au premier trimestre et un relèvement de ses perspectives, porté par la demande en intelligence artificielle, centres de données et automobile. Seagate Technology a également progressé d'environ 11% après avoir évoqué une forte croissance attendue au quatrième trimestre grâce aux investissements massifs des entreprises dans les infrastructures IA.



Du côté des autres publications, Starbucks a avancé d'environ 8% après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et un relèvement de ses objectifs annuels. Robinhood a en revanche chuté de 13% après une publication jugée mitigée, marquée par des revenus inférieurs aux attentes malgré une activité client toujours soutenue.



Après la clôture, la réaction du marché aux résultats des géants technologiques est restée contrastée.

Meta a trébuché d'environ 6% malgré des résultats supérieurs aux attentes, après avoir annoncé une hausse de ses investissements pour 2026.



Amazon a également reculé de plus de 4%, alors même que le groupe a dépassé les attentes sur l'ensemble de ses principaux indicateurs, avec notamment une croissance soutenue d'Amazon Web Services.



Microsoft a cédé un peu plus de 2% malgré des résultats trimestriels solides, portés par le cloud, les investisseurs restant attentifs au niveau élevé de ses investissements.



Alphabet s'est en revanche distingué avec un gain d'environ 2%, après avoir largement dépassé les attentes et confirmé une forte progression de son activité cloud, dont les revenus trimestriels dépassent désormais 20 MdsUSD.