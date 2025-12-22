Wall Street : calme plat, ou presque, à trois jours de Noël

Wall Street a ouvert en hausse lundi matin à l'amorce d'une journée qui s'annonce très calme et marquée par des volumes d'échanges nettement réduits, puisqu'il s'agit de l'avant-dernière séance pleine avant les célébrations de Noël.



Autour de 11h45 (heure de New York), l'indice Dow Jones avance de 0,4% à 48 374,4 points, le S&P 500 s'adjuge 0,6% à 6 874,2 points tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 23 437,5 points.



Les marchés d'actions américains prolongent leur dynamique favorable des dernières séances, qui les avaient vu reprendre le chemin de la hausse suite à l'apparition de signes de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, qui sont venus renforcer la perspective d'un maintien de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale.



En principe, les indices new-yorkais connaissent une petite hausse de Noël durant les derniers jours de décembre et les premiers du mois de janvier. Mais, compte tenu de la hausse de près de 20% affiché par le S&P 500 cette année, les investisseurs se demandent ce qui pourrait faire véritablement bouger la tendance, d'autant que les volumes échangés vont être peu étoffés sur cette semaine qui sera largement tronquée.



Les habillages de bilan de la fin d'exercice, qui poussent les gérants à vendre les titres les moins performants pour privilégier les gagnants en vue de rendre leurs portefeuilles plus attrayants, pourraient bien soutenir le marché.



Mais il semble tout de même difficile que le S&P parvienne à accrocher la barre des 7 000 points d'ici au 31 décembre, correspondant à une hausse théorique de 1,8%, en l'absence de catalyseur à même de faire bouger les choses.



Avec Noël dans trois jours puis le Nouvel An la semaine prochaine, les marchés devraient plutôt osciller entre légers gains et pertes minimes au cours des prochaines séances, les investisseurs ayant à coeur de préserver leurs gains de 2025 tout en commençant à préparer leur stratégie pour 2026.



Coté indicateurs, les rares investisseurs présents sur le marché s'intéresseront, demain, aux derniers chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le troisième trimestre, qui devraient confirmer la solidité de la croissance économique.



La journée est également calme sur le marché des changes, où le dollar continue de légèrement fléchir face à l'euro, qui se maintient au-delà de la barre de 1,1750.



Peu de mouvement également sur le front de la dette, avec des variations limitées des rendements des Treasuries, celui du papier à dix ans évoluant toujours autour de 4,16%.



Sur le NYMEX, les cours du pétrole poursuivent leur redressement, le marché attendant de voir comment va évoluer le bras de fer entre les Etats-Unis et le Venezuela suite à l'interception ce dimanche d'un nouveau navire pétrolier. Le baril de brut léger texan WTI grimpe pour l'instant de 2,3% à 57,8 euros.

