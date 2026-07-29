Wall Street chute après un discours de la Fed opaque et une escalade du conflit en Iran

Les marchés américains ont terminé en baisse mercredi au terme d'une séance volatile, les investisseurs digérant une Réserve fédérale toujours ferme sur l'inflation, la nouvelle flambée du pétrole et les inquiétudes persistantes autour des dépenses dans l'intelligence artificielle. Le S&P 500 a reculé de -1,52% à 7 316,2 points, le Nasdaq 100 a perdu -2,06% à 27 192,3 points, tandis que le Dow Jones a cédé -2,19% à 51 594,1 points.

En maintenant son taux directeur dans une fourchette de 3,5% à 3,75% par neuf voix contre trois, la Fed n'a pas surpris sur le fond, mais la conférence de presse de Kevin Warsh a surtout ajouté de l'opacité à une trajectoire monétaire déjà difficile à anticiper. Le nouveau président a réaffirmé que l'institution "ne faiblira pas" dans sa volonté de ramener l'inflation vers 2% après cinq années de dépassement de l'objectif, tout en refusant de préciser ce qui déclencherait le prochain mouvement de taux ou même les indicateurs d'inflation auxquels il accorde le plus d'importance. Plus controversé encore, Warsh a estimé qu'il n'existait pas nécessairement de conflit entre stabilité des prix et plein emploi, sans réellement expliquer comment la Fed pourrait freiner durablement l'inflation sans refroidir la demande ou le marché du travail.



Cette communication volontairement opaque marque une rupture assumée avec la forward guidance de ses prédécesseurs, mais elle prive aussi les investisseurs d'une grille de lecture claire de la fonction de réaction de la Fed. Warsh a refusé de "révéler ses cartes" sur septembre et s'est contenté d'affirmer que la banque centrale agirait lorsque cela serait nécessaire, laissant désormais davantage de poids à chaque publication macroéconomique. Le marché a finalement retenu un paradoxe : un discours résolument anti-inflationniste, mais aucune volonté de pré-engager la Fed sur une hausse. La probabilité implicite d'un relèvement en septembre est ainsi retombée d'environ 75% avant la conférence à près de 55%, tandis que l'incertitude entretenue par Warsh a contribué à tendre les taux longs, avec un rendement du Treasury à trente ans au-dessus de 5,20%.



À cette incertitude monétaire s'est ajoutée une nouvelle poussée des prix de l'énergie, le brut bondissant de plus de 7% vers 85 dollars le baril après trois séances de baisse. Donald Trump a promis une riposte sévère après ce que l'armée américaine décrit comme une tentative d'attaque surprise iranienne contre ses forces au Moyen-Orient, alors que des milices soutenues par Téhéran ont parallèlement lancé des drones contre des installations pétrolières saoudiennes pour une deuxième journée consécutive. Les Houthis envisageraient en outre d'imposer des droits de passage aux navires transitant par la mer Rouge, alimentant les inquiétudes sur les coûts de transport et les flux énergétiques.



Dans le compartiment technologique, la prudence est restée particulièrement marquée avant les résultats de Microsoft et Meta après la fermeture des marchés. Micron, Applied Materials, KLA et SanDisk ont chuté de 7% à 10% après la publication décevante de SK Hynix, tandis qu'AMD et Nvidia ont également reculé sur fond d'inquiétudes persistantes autour du cycle de dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle.



La rotation sectorielle a privilégié l'énergie (+2,1%) et la consommation de base (+0,4%), tandis que la technologie (-2,4%), l'industrie (-3,2%) et plusieurs secteurs cycliques ont sous-performé. Huron Consulting, Manhattan Associates, Garmin et GE HealthCare ont progressé après des résultats solides et des prévisions relevées, tandis que Ford a bénéficié d'une recommandation plus favorable. À l'inverse, Parsons a chuté après avoir abaissé ses objectifs 2026, V.F. Corp a reculé après un bénéfice inférieur aux attentes et Procter & Gamble a cédé du terrain après sa publication.



Après la clôture, les résultats de Microsoft et de Meta ont livré un contraste particulièrement net. Microsoft bondit d'environ 2% dans les échanges électroniques et annonce que les revenus annuels d'Azure ont franchi pour la première fois les 100 MdsUSD. À l'inverse, Meta chute d'environ 5% malgré un chiffre d'affaires de 60,8 MdsUSD, en hausse de 28% et supérieur aux attentes, les investisseurs sanctionnant un BPA de 6,18 dollars très inférieur au consensus ainsi que la hausse des coûts liés à l'IA.



L'attention se tourne désormais vers les résultats d'Apple et Amazon jeudi soir, qui fourniront un nouveau test crucial de la capacité des hyperscalers à justifier l'explosion de leurs investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.