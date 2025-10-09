Privés de catalyseur majeur, les marchés américains ont terminé dans le rouge ce jeudi. L'absence d'élan macroéconomique ou d'annonces marquantes a ravivé les interrogations des investisseurs sur les niveaux de valorisation des grands indices, alors que le contexte économique reste incertain.

Le S&P 500 a cédé 0,28% pour clôturer à 6 735,1 points. Le Dow Jones recule de 0,52% à 46 358,4 points, tandis que le Nasdaq 100 abandonne 0,15% à 25 098,1 points.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a réaffirmé son soutien à de nouvelles baisses de taux d’ici la fin de l’année, un message globalement bien accueilli. Mais d'autres voix plus prudentes au sein de la Réserve fédérale, comme celle de Michael Barr, ont rappelé l’incertitude persistante de l’environnement économique et appelé à la vigilance. Ce contraste dans les discours a entretenu la confusion sur la trajectoire monétaire à venir.

Côté entreprises, quelques publications ont tout de même animé la séance. Delta Air Lines a bondi de 4,25% après avoir relevé ses prévisions pour le trimestre en cours, porté par des résultats meilleurs qu’attendu au troisième trimestre.

PepsiCo a également surpris positivement, avec des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes, ce qui a permis à l’action de grimper de 4,23%.

Pour rappel, la semaine prochaine les publications des sociétés bancaires américaines lanceront officiellement la période des publications aux Etats-Unis.

Sur le front international, Pékin a annoncé un nouveau durcissement réglementaire dans le domaine des terres rares. Le ministère chinois du Commerce impose désormais une licence obligatoire pour toute exportation de produits contenant plus de 0,1% de terres rares extraites en Chine, ou pour ceux utilisant des procédés d’extraction, de raffinage ou de recyclage chinois. Une décision qui pourrait peser sur l’industrie technologique mondiale déjà sous tension.