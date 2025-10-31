Les marchés américains ont terminé la semaine dans le vert, soutenus par la performance impressionnante d'Amazon, malgré la prudence persistante des investisseurs à l'égard du discours de Jerome Powell et des prochaines décisions de la Fed.

Vendredi, Wall Street a retrouvé le sourire grâce à la publication d’Amazon, qui a entraîné un rebond du secteur technologique. Le S&P 500 a progressé de 0,26% à 6 840,2 points, le Dow Jones est resté quasiment inchangé à 47 562,8 points, tandis que le Nasdaq 100 s’est distingué avec une hausse de 0,48% à 25 858,1 points.

L’action Amazon s’est envolée de 9,58%, atteignant un record historique, après que le groupe a dévoilé une croissance exceptionnelle de sa filiale de services cloud, AWS. Ce dynamisme a suffi à soutenir l’ensemble du marché, dans un contexte encore fragile.

Apple a, de son côté, rassuré les investisseurs en anticipant une solide performance des ventes d’iPhone pour la période des fêtes, malgré des contraintes d’approvisionnement évoquées par Tim Cook. Le titre est resté stable, cédant seulement 0,38%.

Par ailleurs, Warner Bros. Discovery a gagné 3,84% après des informations de Reuters selon lesquelles Netflix (+2,74%) envisagerait de racheter ses activités de studio et de streaming.

Malgré ce rebond, la prudence demeure après le ton réservé adopté par Jerome Powell plus tôt dans la semaine. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont tenu à nuancer les espoirs d’une nouvelle baisse des taux en décembre.

Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu’une réduction des taux n’était "pas garantie", tandis que Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, a révélé avoir voté contre la baisse de mercredi, jugeant que l’inflation restait trop élevée.

Les anticipations d’une nouvelle détente monétaire ont ainsi reculé : selon l’outil FedWatch du CME Group, la probabilité d’une baisse des taux en décembre est passée de 72,8% jeudi à 65% vendredi.

Après une semaine riche en résultats majeurs, les investisseurs se préparent à découvrir les prochaines publications d’entreprises emblématiques, parmi lesquelles Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Shopify, Uber Technologies, McDonald's, AppLovin, Qualcomm, Arm, Robinhood et Airbnb.