Les indices américains ont progressé vendredi, soutenus par des indicateurs d'inflation contenus et une amélioration du moral des ménages, renforçant le scénario d'un assouplissement monétaire dès la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Wall Street a terminé la semaine dans le vert, les marchés intégrant de plus en plus l’idée d’une baisse des taux en décembre. Le S&P 500 a avancé de 0,19% à 6 871,4 points, le Dow Jones a gagné 0,22% pour atteindre 47 954,9 points et le Nasdaq 100 a progressé de 0,43% pour clôturer à 25 692 points.

Les investisseurs continuent d’analyser les statistiques publiées avec retard après le shutdown fédéral. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), mesure de l’inflation privilégiée par la Fed, a augmenté de 0,3% en septembre, comme en août. Sur un an, l’inflation PCE ressort à 2,8%, en ligne avec les anticipations.

Autre signal encourageant : l’enquête de l’Université du Michigan révèle un regain de confiance des consommateurs début décembre, l’indice atteignant 53,3 contre 52 attendu.

Ces données renforcent la thèse d’une prochaine baisse des taux directeurs. L’outil CME FedWatch évalue désormais à 87,2% la probabilité d’une réduction de 25 points de base en décembre.

Côté entreprises, Warner Bros. Discovery a grimpé de 6,28% après l’annonce de son rachat par Netflix, dans une opération estimée à 72 milliards de dollars. Le titre Netflix a en revanche reculé de 2,89% à la suite de cette transaction, tandis que Paramount Skydance, également pressenti pour l’acquisition, a chuté de 9,82%.

Ulta Beauty a pour sa part bondi de 12,65%, soutenue par un relèvement de ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices.

En clôturant légèrement dans le vert, les marchés confirment leur attente d’un tournant imminent dans la politique monétaire américaine, dans un contexte où chaque nouvelle donnée économique est un signal scruté de près.