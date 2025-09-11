Wall Street : clôture mitigée malgré Oracle et le PPI

Le début de séance promettait beaucoup à Wall Street (+0,5% dès les premiers échanges et 2 nouveaux records absolus à la clé, le 33ème pour le S&P 500), un peu trop peut-être car cet enthousiasme n'était qu'apparent : l'envolée de +10% de Broadcom (+160Mds$ de 'capi') et de +40% d'Oracle (+275Mds$ de capitalisation en quelques secondes grâce à un soudain enthousiasme pour ses potentialités -manifestement sous estimées- dans l'IA) représentait plus de 100% de la hausse initiale.



En revenant à +35% au final, avec des replis marqués sur les valeurs de consommation, les gains du Nasdaq Composite ont presque intégralement fondu et l'indice finit quasi stable à 21 886 après avoir atteint un nouveau sommet très symbolique à 22 000 (le Nasdaq-100 a raté les 24 000 pour 0,17%, malgré les +3,5% de Nvidia et les +9,5% d'ARM).



Le S&P 500 a gardé une avance de +0,3% à 6532, et le Dow Jones, qui ne comprend pas Oracle dans composition, a cédé près de 0,5% et finit sous 45 500 (à 45 491).



La séance a été ponctué par un indice PPI bien meilleur qu'escompté, qui n'a en réalité fait réagir ni les indices actions, ni le marché obligataire : il y a bien eu un petit 'coup de chapeau' avec une détente de 4,0850 vers 4,0250%, puis une remontée vers 4,045% ce soir, mais rien de décisif.



Les prix à la production (PPI) sont ressortis en baisse à 2,6% en août contre 3,1% en juillet, ce qui conforte le scénario à 3 baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année... mais cette hypothèse est déjà actée depuis la publication du 'NFP' vendredi dernier.



Par ailleurs, les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juillet par rapport au mois précédent, tandis que leurs ventes ont grimpé de 1,4%, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en recul de 1,29 à 1,28 mois.