Les marchés américains ont terminé en hausse vendredi, soutenus par des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes et par une série de publications trimestrielles encourageantes. Les investisseurs misent désormais sur une baisse des taux de la Fed dès la semaine prochaine.

Wall Street a achevé la semaine en beauté, emportée par un double moteur : des résultats d’entreprises solides et un rapport sur l’inflation plus favorable que prévu. Le S&P 500 a gagné 0,79% à 6 791,6 points, le Dow Jones a progressé de 1,01% à 47 207,1 points et le Nasdaq a pris 1,04% pour atteindre 25 358,1 points.

Le rapport du département du Travail sur l’indice des prix à la consommation (CPI) a montré que l’inflation restait élevée, mais légèrement inférieure aux prévisions des analystes. Cette surprise a dissipé une partie des craintes liées à l’impact des récents droits de douane et renforcé les anticipations d’une baisse de 25 points de base des taux directeurs de la Réserve fédérale lors de sa réunion la semaine prochaine.

Ce rapport constitue l’un des rares indicateurs économiques officiels publiés récemment, la plupart des statistiques étant suspendues en raison du blocage budgétaire au Congrès américain, qui provoque une fermeture partielle de l’administration fédérale.

Les investisseurs se préparent à une semaine prochaine particulièrement chargée, avec les résultats attendus de cinq membres des "Magnificent Seven" : Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon et Apple. D’autres poids lourds comme Caterpillar et Boeing sont également au programme.

En attendant, Alphabet a bondi de 2,7% après l’annonce par Anthropic d’un partenariat massif portant sur l’utilisation, pour des dizaines de milliards de dollars, des puces d’intelligence artificielle de Google destinées à l’entraînement de son chatbot Claude.

Procter & Gamble a gagné 0,98%, soutenu par la demande pour certains produits cosmétiques, tandis que Deckers Outdoor a chuté de 15,21% après avoir publié des prévisions jugées décevantes. À l’inverse, Ford a bondi de 12,07% grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Enfin, AMD et IBM ont progressé respectivement de 7,63% et 7,8% après l’annonce d’un partenariat stratégique prévoyant l’intégration de puces AMD dans les calculs quantiques développés par IBM.