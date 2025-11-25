Le marché américain reste en perpétuelle mutation, traversé de soubresauts inattendus et d'anticipations changeantes. Pourtant, les dernières nouvelles montrent que la dynamique ne s'est pas interrompue. Les géants de la tech reprennent l'avantage, les banques centrales ravivent l'optimisme des investisseurs, et la géopolitique revient offrir à la fois des risques et des opportunités inattendues.

La dernière envolée d'Alphabet, plus de 4% avant l'ouverture, a été déclenchée par un rebondissement singulier dans la toile toujours plus complexe de la Silicon Valley : Meta, rival historique, envisagerait de dépenser plusieurs milliards pour les puces d'IA de Google. Le partenariat démarrerait par la location de puces dès l'année prochaine et s'étendrait jusqu'à l'achat de matériel destiné aux centres de données de Meta à l'horizon 2027.

Broadcom, fournisseur clé des ambitions d'Alphabet en matière de puces d'IA, a progressé dans la foulée. Nvidia et AMD, les deux titans normalement indétrônables du secteur, ont reculé de près de 4%, tandis que Google semble se positionner pour une concurrence plus intense dans la course à la suprématie de l'IA. Le titre Alphabet affiche désormais près de 70% de hausse cette année et flirte avec une valorisation de 4 000 milliards de dollars.

Le Nasdaq, de son côté, vient d'enregistrer sa meilleure séance depuis six mois, les investisseurs revenant sur les valeurs technologiques après plusieurs semaines d'inquiétudes liées à des valorisations jugées excessives et à l'explosion des budgets d'IA. Pour l'heure, la peur d'une bulle s'efface derrière l'enthousiasme plus large d'un secteur qui refuse de lever le pied.

Les signaux les plus rassurants cette semaine ne sont pas venus des fabricants de puces, mais de la Réserve fédérale. Un chœur de déclarations accommodantes, allant de de John Williams et Christopher Waller à Mary Daly, a convaincu les marchés qu'une baisse des taux en décembre a désormais 80% de probabilité, contre environ 40% il y a seulement quelques jours.

Les données à venir mettront cet optimisme à l'épreuve. Les ventes au détail de septembre et la confiance des consommateurs de novembre éclaireront la résilience du consommateur américain face aux hausses de prix liées aux tarifs douaniers et aux licenciements très médiatisés. Une autre statistique retardée, celle des prix producteurs, directement liée à l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, ajoute une dose supplémentaire de suspense.

Si les chiffres se révèlent modérés, le scénario d'atterrissage en douceur reste crédible. Trop faibles, et les murmures de stagflation pourraient se faire entendre.

Le comportement des ménages sera décisif à l'approche des fêtes. Les premiers signaux sont contrastés. Kohl's a bondi de 22% après avoir relevé pour la deuxième fois de l'année sa prévision de bénéfices. Best buy a également progressé après un relèvement de son propre objectif. Mais Burlington stores a trébuché après des ventes trimestrielles inférieures aux attentes.

La pression est énorme : les quelques jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday peuvent faire ou défaire les comptes annuels. Les investisseurs analyseront aussi les résultats d'Abercrombie & fitch, Analog devices, Autodesk, Dell, Hp inc. et Workday, dans l'espoir de cerner l'état réel de la confiance des consommateurs américains.

Les prix du pétrole ont reculé, sans excès, favorisés plus tôt par un regain d'appétit pour le risque et par les anticipations de baisse des taux en décembre. Les sanctions se resserrent autour des exportations russes, élargissant les décotes appliquées au brut destiné à l'Inde. L'or, coincé entre des rendements stables et un dollar solide, demeure dans une fourchette familière.

Les marchés commencent, timidement, à intégrer la possibilité de progrès vers un accord de paix en Ukraine. Une perspective encore fragile. Donald Trump pousse en faveur d'un règlement largement inspiré d'un plan en 28 points rédigé par Steve Witkoff et Jared Kushner en plein vol après leur réussite dans la médiation d'un cessez-le-feu à Gaza.

Les cotations du jour :

Indice dollar : 100,022

: 100,022 Or : 4 118 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 61,84 USD (WTI) 57,35 USD

BRENT : 61,84 USD (WTI) 57,35 USD Etats-Unis 10 ans : 3,99%

10 ans : 3,99% BITCOIN : 87 425 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Meta enregistre un fort intérêt pour ses lunettes connectées Ray-Ban dopées à l’IA à l’approche des fêtes, alors que les ventes de lunettes intelligentes ont triplé sur un an aux États-Unis et que la demande des consommateurs continue de grimper.

Klarna a annoncé KlarnaUSD, son premier stablecoin indexé sur le dollar et destiné aux paiements transfrontaliers ainsi qu’à des transactions plus rapides, avec un déploiement complet attendu en 2026.

Best buy a relevé sa prévision annuelle et fait état d’une forte demande pendant les fêtes, soutenue par des ventes robustes en informatique et jeux vidéo au troisième trimestre, portées par le lancement de la Switch 2 de Nintendo.

Analog devices a publié une hausse de 26% de son chiffre d’affaires sur un an et quasiment doublé son bénéfice trimestriel, porté par la croissance dans l’industriel et les communications.

Ebay fait l’objet d’une enquête de la justice française pour des ventes supposément illicites sur sa plateforme, après le signalement d’un organisme de surveillance.

Alibaba a annoncé une chute de 53% de son résultat net en raison d’une concurrence intense dans la livraison de repas, mais ses activités d’IA et de cloud ont enregistré une forte croissance, soutenant le sentiment des investisseurs.

Cirsa est repassé dans le vert au troisième trimestre et a relevé sa prévision de résultat annuel, prévoyant des opérations de M&A ciblées d’ici fin 2025.

Spotify prévoit d’augmenter ses tarifs d’abonnement aux États-Unis au premier trimestre 2026, première hausse dans le pays depuis juillet 2024, dans le cadre de sa stratégie globale de prix.

Nio a réduit sa perte nette au troisième trimestre sur fond de livraisons mensuelles record et d’amélioration des marges, et anticipe un quatrième trimestre solide, avec jusqu’à 125 000 véhicules livrés.

Alphabet est en discussions pour vendre des puces d’IA à Meta, ce qui pourrait remettre en cause la domination de Nvidia dans les processeurs de centres de données.

Domino's pizza group a vu son directeur général Andrew Rennie démissionner alors que le groupe suspend ses projets d’acquisition d’une deuxième enseigne et reporte sa journée investisseurs.

Dangote s’est associée à Honeywell pour porter ses capacités de raffinage à 1,4 million de barils par jour d’ici 2028, avec l’ambition de devenir le premier opérateur mondial de raffineries.

Zoom a relevé sa prévision annuelle, portée par une forte demande pour ses outils d’IA au service du travail hybride, et a annoncé une extension de 1 MdsUSD de son programme de rachat d’actions.

Burlington stores a publié un BPA ajusté de 1,80 USD au troisième trimestre et une croissance de 1% des ventes à magasins comparables, confirmant une perspective de légère progression des ventes sur l’exercice.

Amazon étend ses capacités dans l’IA et les centres de données via des investissements massifs, dont une extension de 15 MdsUSD dans l’Indiana et un projet de 50 MdsUSD destiné à des clients gouvernementaux américains.

Agilent technologies a dépassé les attentes de chiffre d’affaires au quatrième trimestre avec 1,86 MdsUSD, porté par une forte demande pour les équipements de laboratoire et de diagnostic médical.

Keysight a publié de bons résultats au premier trimestre grâce à une demande soutenue pour les centres de données d’IA.

Recommandations d'analystes :