Alors que la fermeture du Congrès américain semble inévitable, Wall Street commence à s'inquiéter de l'impact potentiel sur la publication des indicateurs macroéconomiques, essentiels pour guider la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les indices ont terminé en légère hausse mardi, mais la prudence domine. Le S&P 500 a progressé de 0,41% à 6 688,4 points, le Dow Jones a gagné 0,18% pour clôturer à 46 397,8 points et le Nasdaq 100 a avancé de 0,28% à 24 679,9 points.

À la clôture, démocrates et républicains continuaient de se rejeter la responsabilité d’un shutdown imminent. Faute d’accord, la paralysie budgétaire deviendra officielle dès minuit.

Sur le plan macroéconomique, les signaux de la journée étaient contrastés : les offres d’emploi ont légèrement progressé en août, alors que les embauches et licenciements ont reculé. Par ailleurs, la confiance des consommateurs a chuté plus fortement qu’attendu en septembre, selon le Conference Board.

Côté entreprises, Firefly Aerospace a dévissé de 20,67% après l’explosion de son lanceur Alpha lors d’un test. À l’inverse, Pfizer a signé la plus forte hausse du S&P 500 (+6,81%) grâce à un accord conclu avec l’administration Trump : en échange d’une baisse de ses prix, le laboratoire a obtenu une exemption des tarifs douaniers.

Mercredi, l’indice ISM manufacturier doit être publié à 16h, tandis que vendredi seront dévoilés les chiffres du chômage et l’indice ISM des services. Mais en cas de shutdown, ces données cruciales pour les investisseurs pourraient être reportées, accentuant encore l’incertitude économique aux Etats-Unis.