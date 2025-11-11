La journée du 11 novembre n'est pas chômée en Bourse, même pas en France. La séance du jour, comme celle de la veille, sera marquée par la fin d'un blocage budgétaire d'une durée record aux Etats-Unis. Wall Street, qui avait plutôt bien tenu le choc pendant ce nouveau psychodrame de plus de 40 jours, en profite pour s'offrir un rebond salvateur après les lourds dégagements opérés sur les valeurs technologiques la semaine dernière.

La fin de l'impasse budgétaire aux Etats-Unis est presque une certitude. Après plus de 40 jours de blocage, le shutdown devrait prendre fin mercredi. Le compromis bipartisan trouvé au Sénat va poursuivre son cheminement par la Chambre des représentants, une simple formalité, avant d'arriver sur le bureau de Donald Trump pour signature. Juridiquement, tout devrait être terminé mercredi 13 novembre, après 43 jours de blocage précisément, soit le plus long des onze shutdowns de l'histoire américaine. Environ 1,6 million d'employés fédéraux vont reprendre le chemin du travail, dont 700 000 n'ont pas été payés depuis plus d'un mois.

Cet épilogue a donné lieu à un rebond marqué de Wall Street, qui sait magnifier n'importe quelle étincelle en feu d'artifice. Le Nasdaq 100 a rebondi de 2,2% en clôture, comblant environ la moitié de ses pertes récentes. La fin du blocage fédéral supprime l'un des facteurs de risque qui pesaient sur l'économie américaine, donc sur les marchés financiers. Un peu plus tôt, l'Europe avait déjà pris pour acquise cette happy end en s'adjugeant 1,8% au niveau de l'indice Euro Stoxx 50, dopé par ses valeurs cycliques et ses financières. Aux Etats-Unis, ce sont les actions liées à l'IA qui ont sonné la charge, en particulier Nvidia (+5,8%), Micron (+6,5%) et Palantir (+8,8%). Non pas que le secteur soit particulièrement sensible au shutdown (en réalité, il s'en fout complètement), mais plutôt parce que ces valeurs agissent comme des aimants sur les investisseurs, qui sont totalement accros. La consolidation récente des actions de la tech offre une porte d'entrée meilleur marché qu'un mois en arrière.

Reste à voir à quel point le secteur sera contrarié par la révision en baisse des objectifs de l'un de ses chouchous hier soir après la clôture américaine. CoreWeave, un fournisseur d'infrastructure cloud ultra-rapide dont le cours a été multiplié par 2,5 depuis son introduction en bourse en mars dernier, a prévenu qu'il n'atteindra pas les attentes du marché sur le dernier trimestre de l'année. Ça fait un peu tache en ce moment, mais le carnet de commandes est suffisamment bien garni pour édulcorer la portée de la publication. Le titre perdait quand même 6% hors séance hier soir, mais c'est finalement assez peu au regard de l'exubérance des variations de l'époque, puisque les -15% et le +20% deviennent monnaie courante post-publications.

On l'aura compris, la fin du shutdown prend le pas sur toutes les petites contrariétés du début de semaine. Il devrait permettre de prendre connaissance d'un monceau de données qui n'ont pas été annoncées, même si leur vitesse de publication est encore sujette à caution. Les investisseurs n'aiment pas rester dans le flou trop longtemps. L'expérience montre que certains chiffres pourraient être annoncés assez rapidement. Un économiste de la Deutsche Bank cité par Bloomberg souligne que le rapport mensuel sur l'emploi avait été publié trois jours après la fin du shutdown lors d'un précédent en 2013.

Dans le reste de l'actualité, Donald Trump s'est montré optimiste quant à la signature d'accords douaniers avec la Suisse et l'Inde, dans un avenir relativement proche. Dans un autre registre, les relations sino-américaines sont toujours aussi saines. Derrière les récents accords, on s'agite en coulisse pour savonner la planche de l'adversaire. Washington ferme le robinet des puces à Pékin, qui élaborerait un plan pour empêcher l'armée américaine d'obtenir ses aimants en terres rares. Côté Japon, la lune de miel entre l'Archipel et la nouvelle première ministre Sanae Takaichi a été de courte durée. Déjà critiquée pour les largesses budgétaires qu'elle s'apprêterait à déployer, la dirigeante est malmenée pour avoir mis les pieds dans le plat diplomatique la semaine dernière en déclarant qu'une attaque hypothétique de la Chine contre Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire de Tokyo.

En Asie Pacifique, où la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis avait déjà été fêtée hier, les indices évoluent en majorité en baisse modérée. L'Australie perd 0,2%, le Japon, Hong Kong et Taiwan 0,3%, l'Inde 0,4% et la Chine continentale 0,8%. La Corée du Sud, dopée par son gros contingent technologique, parvient à gagner 0,6% après avoir déjà rebondi de 3% la veille. Les marchés européens ont encore un biais haussier à l'ouverture, en dépit de futures US dans le rouge clair.

Le CAC 40 ajoute 0,3% de gains au rebond de la veille, à 8 082 points. Le SMI prend 0,5% à 12 514 points. Le Bel 20 est en hausse de 0,2% à 4 983 points.

Les temps forts économiques du jour

Le taux de chômage britannique de septembre (8h00) et l'indice ZEW de confiance des financiers en Allemagne (11h00) animeront la matinée. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,20 à 9,90 EUR.

Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 72,70 à 70,80 EUR.

Arkema : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 56 à 54 EUR.

Autostore Holdings : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,20 NOK à 10 NOK.

Compass Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2500 GBX à 3000 GBX.

Croda International : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3100 GBX à 3000 GBX.

Evonik Industries : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 12,20 EUR.

Givaudan : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3600 à 3800 CHF.

H. Lundbeck : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 50 DKK à 39 DKK.

ING Groep : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 21,50 EUR à 23 EUR.

Investors House : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,30 EUR à 3,50 EUR.

InWit : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 13,40 à 11,80 EUR.

Kainos : Canaccord Genuity passe à acheter d'achat spéculatif avec un objectif de cours relevé de 1000 GBX à 1150 GBX.

Kering : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 240 à 280 EUR.

Lem Holding : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 815 à 410 CHF.

Northern Data : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 15 EUR.

Roche Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 275 à 280 CHF.

SIG : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 17 CHF à 9,50 CHF.

Solvay : Jefferies maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 23 à 20 EUR.

Teleperformance : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 97,20 EUR à 72,40 EUR.

Temenos Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 74 à 81 CHF.

TotalEnergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 57,80 à 62 EUR.

Veolia Environnement : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 36 EUR.

Xps Pensions Group : Cavendish démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 410 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

LVMH s'apprêterait à ouvrir d'importants magasins en Chine en décembre, selon Bloomberg.

Renault se retire d'un projet de moteur électrique sans terres rares avec Valeo et cherche un fournisseur chinois à la place, révèle Reuters.

North Atlantic propose 28,93 EUR par action aux minoritaires d'Esso, dont le bloc de contrôle sera cédé par Exxon Mobil à North Atlantic le 28 novembre après détachement d'un dividende exceptionnel de 60,21 EUR par action demain.

MedinCell va intégrer l'indice MSCI World Small Cap.

Les principales publications du jour : Eagle Football… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

CoreWeave chute de 6% post-séance après ses trimestriels.

Rocket Lab bondit de 7% post-séance après ses trimestriels.

Warren Buffett se retire mais va garder ses actions Berkshire Hathaway. Il ne fera en revanche plus de commentaires sur la stratégie, pour laisser les nouveaux dirigeants libres de leurs choix.

Visa et Mastercard ont proposé un accord révisé de 38 milliards de dollars avec les commerçants qui accusaient les réseaux de cartes de crédit de facturer des frais trop élevés pour accepter leurs cartes. La justice doit encore l'homologuer.

Netflix ouvre ses premiers parcs à thème aux Etats-Unis.

Apple retarde la sortie du prochain iPhone Air en raison de ventes décevantes, révèle The Information.

Boeing obtient l'accord de la FAA pour entamer la prochaine phase majeure des essais de certification du 777X, selon The Air Current.

Les principales publications du jour : Sea Limited, AngloGold Ashanti, Nebius, Oklo, Fermi …

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.