Wall Street : consolidation marginale, malgré nouveau record pour Nvidia

Wall Street consolide mais à contrecoeur et sans intensité, sur fond de dégradation du marché obligataire (en l'absence de tout indicateur 'macro'.

Si l'indice phare, le S&P500 s'effrite de -0,28% à 6.735, un nouveau record absolu a été battu dès l'ouverture, vers 6.764Pts.



Repli encore plus marginal sur le Nasdaq-100, lequel se maintient aisément au-dessus des 25.000Pts, grâce aux +2% de Nvidia et une capitalisation qui établit un nouveau record à 4.600Mds$. Son concurrent ARM s'adjuge +2,3% mais AMD reperd -1;1% après +40% en une semaine.

Le Dow Jones lâche -0,5%, victime du repli de Travelers et surtout des -4,1% de Boeing, la hausse de Nvidia et d'Amazon (+1,2%) n'ont pas suffi, le Russell-2000 a rétrogradé de -0,6% vers 2.469Pts.



Les 'belles histoires' qui s'écrivent entre titans de l'I.A continuent de fournir à Wall Street le prétexte et l'optimisme qui propulsent les indices vers de nouveaux records, tandis qu'aucune 'contrariété' ne assombrir l'humeur des investisseurs, le 'shutdown' empêchant par exemple la parution des inscriptions au chômage et des stocks des grossistes cet après-midi outre-Atlantique.



Au lendemain de 'minutes' de la FED sans surprises, les T-Bonds US font du sur place, avec le '30 ans' (4,727%) tandis que le '10 ans' se retend de +1 point symbolique vers +4,1454%.



Le pétrole voit son rebond avorter et le WTI qui gagnait +0,5% vers 62,3$, rechute de -0,9% sous 61,5E.