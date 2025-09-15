Les indices majeurs que sont le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux sommets ce lundi, portés par l'optimisme avant une réunion cruciale de la Réserve fédérale, tandis que Tesla s'est envolé après un achat massif d'actions par son patron Elon Musk.

Le S&P 500 grimpe de 0,47% pour atteindre 6 615,2 points, un nouveau record, tandis que le Nasdaq 100 progresse de 0,84% à 24 293,7 points. Le Dow Jones, plus timide, avance de 0,11% et clôture à 45 883,4 points. Cette dynamique haussière illustre l’enthousiasme persistant autour de l’intelligence artificielle, mais surtout un optimisme marqué à l’approche de la décision de la Fed.

Les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur la réunion de mercredi à 20h. Le consensus table sur une baisse de 25 points de base, appuyée par des indicateurs signalant un affaiblissement du marché du travail. Reste à savoir si Jerome Powell confirmera une tendance durable vers l’assouplissement monétaire. Selon LSEG, les marchés anticipent près de 69 points de détente cumulés d’ici la fin 2025.

Du côté des entreprises, Alphabet (+4,49%) a franchi la barre symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation, sa valorisation se redressant nettement depuis l’issue favorable de son procès. Tesla s’est envolée de 3,62%, atteignant son plus haut depuis fin janvier, après la révélation de documents montrant qu’Elon Musk avait racheté près d’un milliard de dollars d’actions vendredi.

La séance a été plus compliquée pour Nvidia qui fini presque à l’équilibre (-0,04%), après l’annonce d’une enquête antitrust en Chine accusant le groupe de pratiques anticoncurrentielles, en parallèle d’investigations sur le marché américain des puces. À l’inverse, CoreWeave a bondi de 7,6% après avoir officialisé un accord avec Nvidia : le géant des semi-conducteurs s’engage à racheter les capacités cloud non utilisées par les clients de CoreWeave, pour un montant initial de 6,3 milliards de dollars.