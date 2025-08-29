Wall Street : correction un peu inattendue pour clôturer le mois d'août

Après les records alignés la veille et l'avant veille, le mois d'août semblait bien parti pour s'achever ce vendredi sur triplé de nouveaux zéniths (il ne manquait que le Nasdaq jeudi soir), les chiffres d'inflation 'PCE' s'avérant conformes aux attentes, contrairement au 'PPI' vendredi dernier.



Mais à la veille du week-end prolongé du 'Labor Day' (lundi sera férié, c'est la fête du travail) un réflexe de prudence semble avoir joué et une vague de lourdeur s'est abattue sur le secteur des semiconducteurs, 48H après la publication des résultats de Nvidia.



Le N°1 planétaire du secteur avait résisté la veille mais perd 3,3% ce vendredi, entrainant dans son sillage AMD (-3,5%), Broadcom (-3,7%), sans oublier, pour des raisons un peu différentes de Marvell Techno (avertissement sur ses ventes aux data-centers) qui fait un plongeon de -18,6%.

L'entreprise dont les produits sont également liées à l'intelligence artificielle a déjà connu plusieurs 'trou d'air' ses derniers mois, notamment le 7 puis le 30 mai et le 1er août... mais celui de ce 29 août, c'est le pire pour l'année 2025.



Le S&P 500 qui avait ouvert sur une note négative, liée aux inquiétudes exprimées par Caterpillar (-3,7%) sur l'impact des droits de douane (Wall Street n'a pas voulu relativiser le problème) perd au final -0,65%, le Dow Jones -0,2% et l'indice Nasdaq lâche 1,15%, ce qui lui fait perdre -0,2% sur la semaine (même score pour le 'S&P').



'On se doutait bien que le rythme du rebond observé depuis les plus bas atteints au mois d'août n'allait pas durer pour l'éternité', commente Scott Chronert, le stratège de Citi, qui estime que le sentiment positif du marché est en train de se 'normaliser'.



En regardant les niveaux de valorisation actuels, il semble assez difficile que les marchés d'actions américains parviennent à éviter une phase de consolidation, jugent les professionnels, même si cela ne signifie pas pour autant qu'une correction est imminente.



'La plupart des mesures de valorisations actuelles basées sur les prix placent le marché boursier américain à un niveau proche de ses sommets historiques', constate Chris Iggo, le directeur des investissements d'AXA IM, désormais filiale de BNP Paribas.



'Le ratio cours/valeur comptable du S&P 500 est supérieur à cinq, un niveau similaire à celui atteint par le marché au plus fort du boom internet en 2000', fait-il remarquer.

Autre élément ayant indisposé Wall Street, la Maison Blanche réitère ses attaques contre Lisa Cook et la traîne en justice pour tenter d'obtenir son départ immédiat de la FED: jamais un des ces membres n'a fait l'objet d'une telle attaque de la part du pouvoir politique en 112 ans d'histoire.



Ce nouveau feuilleton judiciaire -d'un genre totalement inédit- à éclipsé 'point d'orgue' de cette journée : la publication, aujourd'hui à 14h30, de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.



Ce fut un 'non-événement' car tous les chiffres sont ressortis conformes aux attentes : inflation globale à +2,6% (+0,2 sur juin), inflation core à +2,9% (+0,3% sur juin), dépenses des ménages à +0,5% et revenus à +0,4%... comme prévu.

Les T-Bond US n'ont pas bronché et le '10 ans' finit 4,217% (+1Pt)... mais le '30 ans' a vu son rendement grimper de +4Pts : les pressions inflationnistes n'accélèrent pas de façon alarmante mais restent bien présentes sur les prix à la consommation.



Le dernier chiffre du jour et du mois d'août fut décevant : le moral des ménages américains s'est dégradé de -3,5Pts en août, à en croire l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan (UMich), qui ressort en définitive à 58,2 pour le mois qui s'achève, à comparer à 61,7 en juillet.



Cette dégradation s'avère même plus sensible qu'estimé initialement, puisque l'indice était paru à 58,6 en estimation préliminaire il y a deux semaines, estimation dont les économistes anticipaient globalement une confirmation.

La baisse d'un mois sur l'autre reflète avant tout une perception dégradée des conditions économiques actuelles (sous-indice en chute de 6,3 points à 61,7), et dans une moindre mesure des attentes des consommateurs (-1,8 point à 55,9).



Dans la soirée de jeudi, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a néanmoins réaffirmé qu'une baisse de 25 points de base restait le scénario le plus probable à l'issue de la réunion du 17 septembres, mais s'est également dit prêt à soutenir un geste plus fort si le rapport sur l'emploi pour le mois d'août, attendu le 5 septembre, devait révéler un net affaiblissement du marché du travail.



Le Dollar cédait quelques fractions face à un Euro qui vient de renouer avec les 1,1700 (+0,15%) mais le 'fait' du jour restera le double record et de l'Or (3.520$) et de l'argent (40$/Oz) qui pourraient entamer un nouveau rally avant que la FED ne précise ses intentions le 17 septembre prochain (la 'ligne Waller' va t'elle s'imposer, ce qui boosterait le prix des métaux précieux ?)