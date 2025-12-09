La Fed s'apprête à réduire ses taux, même si la moitié de ses membres préférerait avaler des clous. Les banques centrales se chamaillent, les gouvernements improvisent et les marchés progressent, comme si de rien n'était. Entre la danse tarifaire de Nvidia en Chine, l'Europe qui veut peser dans les discussions sur l'Ukraine et une Fed qui coupe en pleine confusion, une évidence s'impose : personne ne sait vraiment ce qu'il fait, mais tout le monde continue comme si de rien n'était.

Quand viendra le temps d'écrire l'histoire de ce cycle économique, il ressemblera sans doute moins à un pivot qu'à une suite de demi-mesures. Prenez la Réserve fédérale. Lorsque ses responsables se réuniront cette semaine pour leur ultime décision de politique monétaire de l'année, il est probable que la moitié d'entre eux n'aient aucune envie de baisser les taux. Pourtant, c'est bien ce que les marchés attendent. Les contrats à terme attribuent près de 90% de probabilité à une baisse de 25 points de base. Les opérateurs anticipent même 50 points supplémentaires d'assouplissement l'an prochain.

Bienvenue dans le monde étrange de la " baisse faucon ". Selon toute vraisemblance, la Fed taillera les taux mercredi tout en prévenant, dans la foulée, qu'elle pourrait bien s'en abstenir longtemps par la suite.

Un Federal Open Market Committee inhabituellement divisé rend probables des votes dissidents, comme en octobre. Une tension qui n'est pas dénuée de sens: l'inflation reste tenace et au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed, tandis que plusieurs indicateurs secondaires laissent entrevoir un refroidissement du marché du travail.

Les contrats à terme américains progressent légèrement et le S&P 500 se situe à moins de 1% d'un record. Ailleurs, les marchés temporisent. Le dollar est stable. Le pétrole se replie, prolongeant ses pertes alors que les investisseurs évaluent les discussions de paix en Ukraine, le risque d'excédent d'offre mondiale et les décisions de taux américaines. L'or reste plat. Les choix politiques et l'improvisation stratégique semblent désormais peser autant que les modèles économiques.

C'est particulièrement vrai dans les semi-conducteurs. Nvidia, concepteur au cœur du boom de l'intelligence artificielle, a obtenu le feu vert pour reprendre ses exportations de processeurs H200 (ses deuxièmes puces IA les plus puissantes) vers la Chine. Donald Trump affirme qu'il autorisera les livraisons vers des "clients approuvés" en Chine et ailleurs, dans des conditions qui préserveraient, selon lui, la sécurité nationale. En échange, dit-il, "25% seront reversés aux Etats-Unis". Autrement dit, Washington s'octroie une redevance souveraine sur les exportations d'une entreprise privée.

Les investisseurs semblent apprécier. L'action Nvidia gagnait entre 1% et 1,5% avant l'ouverture. Amd et Intel progressaient d'environ 0,5% après que M. Trump a laissé entendre qu'un traitement similaire pourrait s'appliquer à d'autres fabricants, nourrissant l'espoir que les champions américains de l'IA conservent un accès, même partiel, au marché chinois.

Mais un article du Financial Times a refroidi l'ambiance : Pékin envisagerait de freiner, voire d'interdire, l'achat de ces mêmes puces par ses entreprises nationales. Les contrôles américains sur les exportations d'IA ont été l'un des principaux points de friction entre Washington et Pékin cette année. Désormais, chacun improvise sa politique industrielle : l'Amérique taxe les puces, la Chine pourrait ordonner à ses sociétés de ne pas les acheter.

Le monde des entreprises tente de s'adapter. Ford s'est tournée vers Renault pour produire de petits véhicules électriques en Europe, afin de riposter à la concurrence chinoise. "Nous savons que nous jouons notre survie, et nulle part cela n'est plus vrai qu'en Europe", admet Jim Farley, directeur général de Ford. Le premier modèle n'arrivera qu'en 2028, une éternité dans ce secteur, mais l'initiative illustre le besoin de solidarité entre constructeurs historiques.

Sur les marchés, les opérateurs suivent de près la bataille d'enchères entre Paramount, Skydance et Netflix pour racheter Warner Bros. Le bras de fer a fait grimper l'action Warner de 11% en deux séances, plus 0,5% mardi matin, preuve que les studios d'ancienne génération ont encore quelque chose que l'argent du streaming désire.

Côté résultats, les investisseurs se pencheront sur Autozone, Campbell's et Gamestop.

En Ukraine, les dirigeants européens s'activent pour peser dans les efforts de paix menés par les Etats-Unis. Les dirigeants britannique, français et allemand ont rencontré Volodymyr Zelensky lundi à Downing Street, sous l'égide de Keir Starmer, pour tenter d'influencer des négociations que Washington souhaite accélérer. L'Europe veut éviter qu'un accord bâclé ne laisse l'Ukraine, et le continent, exposés à de nouvelles menaces russes.

Les cotations du jour :

Dollar index : 99,158

: 99,158 Or : 4 202 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 62,49 USD (WTI) 58,80 USD

BRENT : 62,49 USD (WTI) 58,80 USD Etats-Unis 10 ans : 4,17%

10 ans : 4,17% BITCOIN : 90 410 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Invesco a déclaré 2,15 billions de dollars d'actifs sous gestion au 30 novembre 2025.

Accenture s'associe à Anthropic pour devenir le partenaire IA de référence de Claude, en formant 30 000 salariés et en lançant un centre d'excellence.

Le directeur général de Wells Fargo a indiqué que la dépense des consommateurs américains demeure très solide lors de la conférence de Goldman Sachs sur les services financiers.

Exxon Mobil a relevé son objectif de croissance des bénéfices à 25 MdsUSD et ses objectifs de production pétrolière jusqu'en 2030, portés par ses actifs au Guyana et dans le bassin permien.

Home Depot anticipe un chiffre d'affaires et un résultat 2026 sous les attentes en raison d'une demande plus faible pour les projets d'amélioration de l'habitat, et voit un potentiel si le logement se redresse.

Les puces chinoises restent derrière les H200 de Nvidia en performances, même si certaines égalent la puce dégradée H20 ; Huawei prévoit des puces plus avancées d'ici 2028.

Johnson & Johnson indique que l'association Tecvayli et Darzalex Faspro améliore nettement la survie dans le myélome multiple et vise une approbation en ligne plus précoce.

Eli Lilly annonce que Jaypirca améliore de 80% la survie sans progression par rapport au traitement standard chez les patients LCC/LLS.

Pfizer a licencié le médicament amaigrissant YP05002 de YaoPharma (Fosun), pour jusqu'à 2 MdsUSD de paiements d'étapes potentiels.

FirstEnergy vise un BPA 2026 entre 2,62 et 2,82 USD, soutenu par 6 MdsUSD d'investissements et des dividendes prévus.

Le PDG de Walmart note la pression financière sur les ménages à faibles revenus et une clientèle croissante à plus hauts revenus.

Ferguson Enterprises a légèrement manqué le consensus de CA au T1 mais a battu celui de BPA et anticipe 5% de croissance des ventes nettes en 2025.

CVS Health anticipe un bénéfice 2026 supérieur aux attentes, relève sa perspective 2025 et souligne le succès de ses redressements.

HF Sinclair prévoit une baisse de 11% de ses capex 2026 à 775 MUSD grâce à des coûts de maintenance réduits et veut étendre ses infrastructures de pipelines.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une offre publique hostile de 108,4 MdsUSD de la part de Paramount Skydance.

PepsiCo va revoir sa chaîne d'approvisionnement nord-américaine et réduire de 20% ses références.

Google prépare des lunettes IA pour l'année prochaine et fait face à une défense de marque de Tachyum.

