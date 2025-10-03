Wall Street : dans l'expectative des PMI et ISM des services

Dans l'expectative des indices PMI et ISM des services, Wall Street devrait ouvrir stable ce vendredi, au vu de futures atones sur le S&P500 et le Nasdaq-100, en l'absence de rapport sur l'emploi pour cause de 'shutdown'.



'Le consensus veut que l'histoire se répète : la fermeture des administrations serait de courte durée et, par conséquent, tout impact économique ou de marché resterait transitoire et probablement annulé par la suite', pointe Libby Cantrill, chez PIMCO.



Si elle reconnait qu'il s'agit sans doute du scénario le plus plausible, l'économiste prévient que 'le risque qu'il en soit autrement est plus élevé qu'en 2013, car aucun mécanisme de contrainte n'existe aujourd'hui pour forcer la réouverture'.



'Si la fermeture se prolonge au-delà des attentes, les effets économiques pourraient s'aggraver, à un moment où nous anticipons une 'fenêtre de faiblesse' de la croissance américaine, avant une réaccélération attendue début 2026', poursuit-elle.



Pour l'heure, le 'shutdown' se traduit surtout, du point de vue des marchés, par l'annulation de la parution de certains indicateurs économiques, à commencer par le rapport mensuel sur l'emploi qui devait initialement être dévoilé ce vendredi.



En l'absence de cette statistique américaine majeure, les intervenants du marché devraient se montrer attentifs, peu après la cloche, aux indices PMI composite de S&P Global et ISM des services pour septembre.



Pour rappel, l'indice PMI composite de S&P Global, qui regroupe les services et l'industrie manufacturière, était ressorti en recul à 53,6 en estimation 'flash' la semaine dernière, contre 54,6 au mois d'août.



'Les données de l'enquête se montrent conformes à une croissance de l'économie américaine à un rythme annualisé de 2,2% au troisième trimestre', précisait alors Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global.



Portant plus spécifiquement sur le secteur des services, l'indice non manufacturier de l'ISM (Institute for Supply Management) est attendu par Bank of America en progression vers 52,5, 'montrant ainsi une croissance ferme'.



Dans l'actualité des valeurs, l'équipementier pour semiconducteurs Applied Materials a indiqué prévoir une baisse de 600 millions de dollars de ses revenus en 2026, après le durcissement par Washington des règles d'exportation vers la Chine.