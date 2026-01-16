Wall Street dans le rouge avant le Martin Luther King's Day, la production industrielle dépasse les attentes en décembre

Dans un contexte géopolitique pesant et en l'absence de catalyseurs majeurs, les marchés américains se replient au cours de cette dernière séance de la semaine. Ils seront fermés lundi en raison du Martin Luther King's Day. Ce recul contraste avec la séance de la veille. Hier, les indices ont fini dans le vert portés par la hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs grâce aux excellents résultats de TSMC et de l'optimisme autour de l'intelligence artificielle. Vers 17h10, le Dow Jones perd 0,18% à 49 352 points. Le Nasdaq et le S&P 500 cèdent respectivement 0,25% et 0,15% à 23 471 points et 6 934 points.

Ce vendredi, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sur la production industrielle américaine du mois de décembre.



Après une augmentation de 0,4% en rythme séquentiel en novembre (révisée d'une hausse de 0,2% estimée initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue à nouveau de 0,4% sur le dernier mois de l'année 2025, selon la Réserve fédérale. Il est supérieur aux attentes : 0,1%.



Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en décembre, mais celle du secteur minier a chuté de 0,7% tandis que celle des "utilities" a au contraire grimpé de 2,6%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,2 point à 76,3% en décembre, un niveau toutefois inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).



Du côté des valeurs, dans une note, HSBC a dévoilé ses prévisions pour Alphabet au titre de son quatrième trimestre 2025. La banque table sur des revenus de 61,2 milliards de dollars (+14,2%) pour la maison-mère de Google, 38,3 MdsUSD d'Ebit et un bénéfice par action dilué de 2,71 USD, en progression de 26% sur un an. HSBC a maintenu sa recommandation à l'Achat sur le titre Alphabet, avec un objectif de cours de 370 dollars, ce qui laisse encore un potentiel de hausse d'environ 10%. Les analystes considèrent que l'action de la maison-mère de Google a été l'action la plus performante des "MAG7" (Magnificent Seven) en 2025 et depuis le début de l'année 2026.



En outre, Bank of America a réitéré sa recommandation "achat" sur Morgan Stanley avec un objectif de cours de 220 dollars, au lendemain de la publication par la banque d'affaires new-yorkaise de ses résultats du quatrième trimestre 2025. "L'action a atteint un nouveau record historique grâce à de solides résultats au quatrième trimestre avec un BPA de 2,73 dollars, battant largement les attentes de 12%", a souligné le broker.



De son côté, State Street (entreprise financière américaine spécialisée dans la gestion d'actifs) recule de près de 4% après l'annonce ce vendredi d'une baisse de 5% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2025, pénalisé par une forte augmentation des dépenses, notamment des charges de restructuration liées à des suppressions de postes et à des investissements dans les technologies. Le bénéfice net s'est établi à 747 MUSD, soit 2,42 dollars par action. Ce repli contraste avec la hausse généralisée de ses revenus.



Le transformateur de métaux Worthington Steel progresse de plus de 3% à Wall Street au lendemain de son accord de rapprochement avec le distributeur d'acier et de métaux allemand Klöckner. Selon les termes de l'accord, Worthington Steel, via sa filiale allemande, propose 11 EUR par titre en numéraire, soit une prime d'environ 81% par rapport au cours de clôture de l'action Klöckner & Co du 5 décembre, date précédent la divulgation publique des négociations. La valeur d'entreprise totale implicite de la transaction s'élève à 2,1 MdsEUR.



La semaine prochaine, les marchés réagiront, entre autres, aux performances financières de Netflix, United Airlines ou encore Intel.



Sur le plan géopolitique, le premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen a déclaré que "le Groenland ne veut pas être possédé par les Etats-Unis. Le Groenland ne veut pas être dirigé ou contrôlé par les Etats-Unis. Le Groenland ne veut pas faire partie des Etats-Unis". Des mots limpides prononcés lors de la présentation de ses voeux à la communauté groenlandaise du Danemark à Copenhague en réponse à Donald Trump qui convoite le territoire autonome danois.