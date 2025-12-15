Wall Street : dans le rouge avec Broadcom, bilan hebdo à 2 vitesses

Le marché américain se fragmente : la semaine se termine quasiment au plus bas pour le S&P 500 (-1,07%) et le Nasdaq Composite (-1,7%) qui affiche une perte hebdo de -1,5%, tandis que le Dow Jones, malgré un repli de -0,5% (à 48 458), engrange +1,05% en hebdo, et le Russell-2000 +1,2% en hebdo (après avoir affiché +2,8% à l'ouverture après ses 2 records consécutifs de mercredi et jeudi).



Le S&P 500 perd le contact avec les 6900, sur fond de tension du "VIX" qui grimpe de +6,3% vers 15,80 (+3% sur la semaine écoulée), et il faut signaler au passage une volatilité intraday assez étonnante, avec +18% vers 17,85 vers 17H30, suivi d'une rechute de -12% sous les 16.



Wall Street a subi un renversement de situation assez brutal puisque le Dow Jones et le Russell-2000, qui alignaient un 3e record absolu consécutif (après 2 doublés "intraday/clôture" la veille), ont fini dans le rouge.



Ce 12 décembre restera de toute façon le jour où le Dow Jones s'est le plus rapproché des 50 000, même s'il termine à -0,5%, avec à la clé un nouveau zénith historique à 48 886.



Le FOMC de la Fed semble avoir été vite oublié et les inquiétudes sur la surévaluation des valeurs estampillées "IA" ont ressurgi : Wall Street ne se remet pas de la déception suscitée par les résultats trimestriels moins bons que prévu d'Oracle (-4,6% après -11% la veille), qui ont ravivé les craintes de surinvestissements massifs dans l'IA susceptibles de plomber les comptes des géants américains de la tech.



Des projets de construction de datacenters deviennent incertains, l'un de ceux dédiés à ChatGPT est repoussé de 2027 à 2028, le doute s'installe.



Mais en ce vendredi, la tendance fut littéralement plombée par Broadcom (-11,4% malgré de très bons résultats), Micron -6,7%, Marvell -5,6%, Nvidia -3,3%.



Jerome Powell n'a pas rassuré les spécialistes des T-Bonds : le "10 ans" continue de se dégrader (cela dure depuis le 26 novembre dernier) et renoue avec les 4,20%.



La Fed a confirmé la solidité actuelle de l'économie américaine, ayant revu à la hausse ses estimations de croissance de +1,9% à +2,4% en 2026... et c'est de là que naissent de fortes divergences sur la poursuite des baisses de taux au sein de son comité de politique monétaire.



Le T-Bond 2035 se tend de +5,5 points de base vers 4,199% (+6 pbs en hebdo), et le "30 ans" flambe de 6,57 pbs à 4,856%.



Cette tension pourrait perdurer jusque dans le courant de la semaine à venir, dans l'attente des derniers chiffres très attendus de l'inflation et de l'emploi aux Etats-Unis.



Il s'agira de la dernière semaine de Bourse complète sur les marchés de taux (avec la séance des "4 sorcières" du 19 décembre en point d'orgue) avant Noël et le Nouvel An, et c'est la dernière ligne droite pour les habillages de bilans, ce qui est souvent synonyme de dynamique positive des cours.