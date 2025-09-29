Wall Street : de la confiance pour commencer la semaine

Au vu des futures sur le S&P500 (+0,5%) et le Nasdaq-100 (+0,7%), Wall Street devrait commencer avec confiance une semaine qui sera marquée par de nombreuses statistiques, et ce malgré le spectre d'un 'shutdown'.



'Le point culminant de la semaine aux Etats-Unis sera le rapport sur l'emploi de septembre', souligne Bank of America, qui anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.



'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient l'établissement américain.



'L'impact direct d'un 'shutdown' sur les marchés financiers est susceptible d'être réduit', tempère d'ailleurs Mark Haefele, chief investment officer d'UBS Global Wealth Management, qui maintient ses perspectives positives pour les actions américaines.



Selon lui, ces dernières devraient 'continuer à être soutenues par des fondamentaux favorables et des thèmes d'innovation'. Le professionnel conseille ainsi aux investisseurs de se renforcer sur des secteurs comme la technologie, les services financiers ou la santé.



Si aucune statistique n'est prévue ce lundi, de nombreux autres indicateurs sont attendus dans les prochains jours, parmi lesquels l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé ou encore les indices d'activité PMI et ISM.



Sur le front des valeurs, Lockheed Martin annonce un contrat majeur avec l'US Navy pour la construction de jusqu'à 99 hélicoptères lourds CH-53K King Stallion, sa plus importante commande en volume pour cet appareil, couvrant la période 2029-34.



Linde indique que son conseil d'administration a nommé Sanjiv Lamba, actuellement directeur général (CEO), au poste supplémentaire de président du conseil d'administration à compter du 31 janvier 2026, succédant alors à Steve Angel.



Wedbush dégrade son opinion sur Electronic Arts de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 210 à 200 dollars, 'étant donnée la probabilité élevée de l'annonce attendue d'un accord' pour un rachat de l'éditeur de jeux vidéo.