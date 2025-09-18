Wall Street : de marbre en clôture après le FOMC

Wall Street n'est allé dans aucune direction ce mercredi : un S&P500 en repli de 0,1% à 6600, un Nasdaq-100 en repli de -0,2% à 24 223, mais un Dow Jones qui contrebalance avec +0,57% à 46 018 et a inscrit un nouveau plus haut absolu intraday à 46 262 (de quoi contenter les optimistes qui ne voient pas pourquoi Wall Street arrêterait d'enchainer les records).



Notons également les +0,2% du Russell-2000, qui a même gagné jusqu'à +2,1% en séance et a battu un record annuel intraday à 2459, égalant presque son record des 2460 du 25 novembre 2024 et du 8 novembre 2021.



Si le but de Jerome Powell était de laisser Wall Street de marbre (et dans les mêmes dispositions qu'avant sa conférence de presse et l'annonce des -25 points de base à 4,25%), l'exercice est pleinement réussi : les indices US affichaient à 21h05 les mêmes scores qu'à 19h59 après la fin de sa conférence de presse.



Durant 35 minutes, il n'a rien dévoilé des intentions des membres de la Fed pour les prochaines réunions, expliquant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la base des chiffres du moment. Il s'est contenté de rappeler le double mandat de la banque centrale (maîtrise de l'inflation, soutien à la croissance) et de constater que les 'risques sont plus équilibrés, avec une activité qui décline un peu et une inflation qui pourrait persister encore un peu'.



Il a évoqué une politique monétaire 'neutre', signifiant que le déclin du marché du travail ne nécessite pas d'adopter un biais 'accommodant' (mot qu'il ne prononce pas). Il a aussi mentionné un fléchissement de la consommation, ce qui semble contredit par la forte hausse des ventes de détail en juillet et en août... mais les 'tarifs' vont progressivement contraindre la demande des ménages, même si pour le moment, Jerome Powell constate que 'les entreprises absorbent l'essentiel des surcoûts'.



La 'petite phrase' qui semble avoir marqué les esprits, c'est 'il y a des risques dans les 2 sens : il n'y a pas à l'heure actuelle de chemin facile pour la politique monétaire'. Donald Trump répliquera certainement qu'il n'y a rien de plus facile que de suivre ses directives et de baisser agressivement les taux.



Pour l'anecdote, car cela n'a eu aucun impact sur les actions, les T-Bonds ou le FOREX, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août (publiées à 14H30) ont chuté de -8,5% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 307 000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Le marché obligataire semble de son côté quelque peu déçu de la prudence de la Fed et de l'absence de trajectoire d'ici fin 2025 : le '10 ans' se retend de +4,5 points de base à 4,069%, le '30 ans' de +1,2 pbs à 4,667%, le '2 ans' de +1 pb à 3,545%... une journée très ordinaire en quelque sorte.



Côté énergie, le WTI lâche -1% vers 63,95 USD après la publication des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) jugées 'neutres' : les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ressortent en baisse de 9,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente, à 415,4 millions.