Wall Street : de marbre en clôture, le 'Dow' bat un record absolu intraday

Publié le 17/09/2025 à 22:20 Partager

Wall Street n'est allé dans aucune direction ce mercredi : S&P500 en repli de 0,1% à 6.600, Nasdaq-100 à -0,2% (24.225), et un Dow Jones qui contrebalance avec +0,57% à 46.018 et qui a tout de même inscrit un nouveau plus haut absolu à 46.262 (de quoi contenter les optimistes qui ne voient pas pourquoi Wall Street arrêterait d'enchainer les records).

Notons également les +0,2% du Russell-2000 qui a gagné jusqu'à +2,1% en séance en battu un record annuel intraday à 2.459Pts, égalant son record des 2.460 du 25 novembre 2024 et les 2.460 du 8 novembre 2021.



Si le but de Jerome Powell était de laisser Wall Street de marbre (et dans les mêmes dispositions qu'avant sa conférence de presse et l'annonce des -25Pts à 4,25%), l'exercice est pleinement réussi : les indices US affichaient à 21H05 les mêmes score qu'à 19H59 après la fin de la conférence de presse de Jerome Powell.

Durant 35 minutes, il n'a rien dévoilé des intentions des membres de la FED pour les prochaines réunions, expliquant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la base des chiffres du moment.

Il s'est contenté de rappeler le double mandat de la FED (maîtrise de l'inflation, soutien à la croissance) et constatant que les 'risques sont plus équilibrés, avec une activité qui décline un peu et une inflation qui pourrait persister encore un peu'.

Il évoque une politique monétaire 'neutre', ce qui signifie que le déclin du marché du travail ne nécessite pas d'adopter un biais 'accommodant' (mot qu'il ne prononce pas).

Il évoque également un fléchissement de la consommation, ce qui semble contredit par la forte hausse des ventes de détail en juillet et en août... mais les 'tarifs' vont progressivement contraindre la demande des ménages, même si pour le moment Jerome Powell constate que 'les entreprises absorbent l'essentiel des surcoûts'.

La 'petite phrase' qui semble avoir marqué les esprits, c'est 'il y a des risques dans les 2 sens : il n'y a pas à l'heure actuelle chemin facile pour la politique monétaire'.



Trump répliquera certainement qu'il n'y a rien de plus facile que de suivre ses directives et de baisser agressivement les taux.



Pour l'anecdote, car cela n'a eu aucun impact sur les actions, les T-Bonds ou le FOREX, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août 2025 (publiées à 14H30) ont chuté de -8,5% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 307 000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Le marché obligataire semble de son côté quelque peu déçu de la prudence de la FED et de l'absence de trajectoire d'ici fin 2025 : le '10 ans' se retend de +4,5Pts à 4,069%, le '30 ans' de +1,2Pt à 4,667%, le '2 ans' de +1Pt à 3,545%... une journée très ordinaire en quelque sorte.



Côté énergie, le WTI lâche -1% vers 63,95$ après la publication des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) jugées 'neutres' : les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ressortent en baisse de 9,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente, à 415,4 millions de barils lors de la semaine du 8 septembre.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 4 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 2,3 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 93,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.