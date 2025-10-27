Wall Street : de nouveaux records dans l'attente de la Fed

Wall Street a ouvert sur une note positive lundi et inscrit de nouveaux records, soutenue par les espoirs grandissants d'un accord commercial avec la Chine dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui tomberont mercredi.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,5% à 47.436 points, le S&P 500, plus large, progresse de pas loin 1% à 6.857,6 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,6% à 23,583.9 points après avoir tous atteint de nouveaux plus hauts historiques en début de matinée.



Les valeurs technologiques, très exposées au marché asiatique, profitent du climat d'optimisme qui entoure l'évolution des relations commerciales entre Washington et Pékin.



A l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux première puissances économiques mondiales à quelques jours de la rencontre prévue jeudi entre Trump et Xi.



Le représentant chinois du commerce international du ministère du Commerce et vice-ministre du Commerce, Li Chenggang, a indiqué que les deux pays étaient parvenus à des 'consensus de base' sur la gestion appropriée de plusieurs questions 'majeures' et 'd'intérêt mutuel'.



Cette tendance haussière pourrait être renforcée cette semaine si les commentaires de la Fed devaient conforter le sentiment selon laquelle la banque centrale devrait poursuivre ses mesures de soutien à la croissance.



La perspective d'une politique plus accommodante de la part de la banque centrale américaine a très largement contribué au 'rally' des marchés d'actions ces derniers mois.



A la suite des chiffres de l'inflation plutôt rassurants parus vendredi dernier, les investisseurs s'attendent avec une probabilité de quasiment 97% à ce que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base mercredi.



Les marchés attendent aussi de très nombreux résultats de sociétés, en particulier dans le compartiment de la 'tech', où Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta publieront leurs comptes cette semaine.



Au total, ce sont 175 composantes du S&P 500 - dont 11 sociétés appartenant au Dow 30 dont Boeing, Merck et Chevron - qui feront état de leurs performances de 3ème trimestre au cours des jours qui viennent.



Sur les 29% des entreprises du S&P qui ont publié leurs comptes avant ce lundi, 87% ont dégagé des profits supérieurs aux attentes, une chiffre très supérieur à la moyenne de long terme qui s'établit à 75%.



Les rendements obligataires de référence sont orientés à la hausse, le regain d'optimisme perceptible sur les marchés d'actions détournant les investisseurs des actifs refuges.



Celui du dix ans américain se tend d'un point pour remonter au-delà de 4%.



Profitant lui aussi du regain d'optimisme des marchés, la vigueur des cours du pétrole assure par ailleurs un soutien supplémentaire aux actions: le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) poursuit sa progression et avance de 0,3% autour de 61,7 dollars.



L'indice S&P de l'énergie prend 0,3%.



