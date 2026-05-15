Wall Street décroche, les relations sino-américaines se décrispent

Plus d'une heure et demie après l'ouverture des marchés, les Bourses américaines cèdent nettement du terrain. Les marchés ne semblent pas totalement rassurés par les signes d'apaisement dans les relations entre les Etats-Unis et la Chine, à l'issue de leur sommet. Vers 17h15, le Dow Jones perd 0,84% à 49 642 points. Le Nasdaq recule de 1,28% à 26 293 points.

Le président américain a quitté la capitale chinoise ce vendredi en début de matinée, après deux jours de voyage diplomatique. A Zhongnanhai, en plein coeur de Pékin, au terme d'une ultime séance de pourparlers avec Xi Jinping, Donald Trump a affirmé avoir "conclu des accords commerciaux fantastiques, excellents pour les deux pays", sans en dévoiler les détails.



Le président chinois a salué l'installation entre les deux superpuissances économiques concurrentes d'une nouvelle relation de "stabilité stratégique constructive". "C'est une visite historique, qui fera date", a-t-il confirmé.



Selon plusieurs sources médiatiques présentes à Pékin, le locataire de la Maison Blanche a obtenu plusieurs engagements économiques importants de la part de la Chine : commande de 200 gros avions Boeing, hausse des achats chinois de soja, de boeuf, de pétrole et d'autres produits agricoles américains.



La Chine demande la réouverture d'Ormuz



Si le sujet des droits de douane n'a pas été posé sur la table, celui du conflit au Moyen-Orient, qui entre dans son 77ème jour, l'a été. La Chine a exhorté ce vendredi un cessez-le-feu global et durable dans la région et la réouverture du détroit d'Ormuz dès que possible, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères en marge du sommet Etats-Unis-Chine. Le ministère a rappelé que ce conflit actuel "n'aurait jamais dû se produire" et que la Chine continuerait à jouer un "rôle constructif" dans les efforts de paix. "Les voies maritimes doivent être rouvertes dès que possible comme le demande la communauté internationale", a-t-il été vivement exigé.



De son côté, Trump a déclaré à la télévision américaine Fox News que Jinping lui avait certifié que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran et était prêt à aider à la réouverture du détroit. "Si je peux être d'une quelconque aide, je serais ravi d'aider", a signifié le chef d'Etat chinois.



Rappelons que l'Empire du Milieu est un partenaire stratégique et économique considérable pour l'Iran qui lui affecte une grande partie de ses exportations de pétrole. La Chine est directement affectée par la quasi-fermeture, de ce détroit du Golfe Persique, en raison des blocus iranien et américain.



Commentant l'issue du sommet Trump-Xi, Commerzbank considère que celui-ci " n'a pas permis de percée majeure dans les relations bilatérales entre Washington et Pékin. " Il a toutefois abouti à une stabilisation des rapports. L'enjeu futur sera de capitaliser sur cette entente. Pour l'heure, aucun chemin clair n'a été tracé pour résoudre le conflit tarifaire, et il en va de même pour l'épineuse question de Taïwan. En somme, si ce sommet a conduit à une désescalade significative du ton et à une modeste avancée vers un rééquilibrage commercial, on reste bien loin d'une remise à plat structurelle de leurs relations ", signale la banque allemande.



Selon un communiqué officiel diffusé par l'agence de presse chinoise Xinhua, Donald Trump, a déclaré vendredi "qu'il était prêt à continuer à maintenir une communication sincère et approfondie avec Xi Jinping, et qu'il se réjouissait de l'accueillir à Washington".



Dans ce contexte géopolitique très pesant, les cours du pétrole sont toujours orientés à la hausse. Vers 17h15, le Brent avance de 2,29% à 109,03 dollars. Le WTI progresse de 2,30% à 104,52 USD.



Applied Materials et Boeing en vedette



Dans l'actualité des sociétés cotées, hier soir, Applied Materials a publié ses résultats du deuxième trimestre fiscal. Solides, ils ont dépassé les estimations du marché. L'équipementier pour semi-conducteurs a bénéficié de la demande croissante en infrastructures informatiques. Le bénéfice par action ajusté a progressé pour s'élever à 2.86 USD sur cette période contre 2,39 USD un an avant. Il devance le consensus FactSet : 2.68 USD. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11% à 7,91 MdsUSD, outrepassant les 7,68 MdsUSD espérés par le marché. Malgré cette bonne performance, le titre recule ce vendredi de 1,98%.



Suite à l'annonce des commandes de 200 avions Boeing de Pékin, le titre du constructeur aéronautique s'était replié hier de près de 5% et cède encore environ 2,5% aux alentours de 17h15. Le marché anticipait une commande bien supérieure. Des médias américains évoquaient depuis plusieurs mois une potentielle commande record de la Chine portant sur environ 500 avions monocouloirs 737 MAX et une centaine de gros porteurs (787 Dreamliner et 777).



En outre, OpenAI prépare d'éventuelles actions juridiques contre Apple, selon Bloomberg, alors que le partenariat annoncé en 2024 entre les deux groupes s'est nettement détérioré. Les avocats de la start-up travaillent avec un cabinet externe sur plusieurs options, qui pourraient aller jusqu'à l'envoi d'une mise en demeure alléguant une rupture de contrat, sans nécessairement déboucher immédiatement sur une plainte formelle. Au coeur du différend, OpenAI reprocherait à Apple une intégration trop limitée de ChatGPT dans ses logiciels.



Enfin, Cerebras Systems a signé hier l'une des introductions en Bourse les plus spectaculaires de l'année à Wall Street. Le fabricant californien de puces dédiées à l'intelligence artificielle a ouvert à 350 dollars sur le Nasdaq, soit 89% au-dessus de son prix d'introduction fixé à 185 USD par action. L'opération a permis de lever 5,55 MdsUSD via la vente de 30 millions d'actions, avec une valorisation initiale de 56,4 MdsUSD en base diluée. Il perd désormais environ 5% à 295,60 USD.



La production industrielle meilleure qu'attendu en avril



Côté statistiques, en rythme mensuel, la production industrielle américaine a augmenté de 0,7% en avril, après avoir reculé de 0,3% en août. Elle était attendue en hausse de 0,3%. Le taux d'utilisation des capacités de production est de 76,1%, contre 75,8% attendu après 75,7% le mois précédent.



En outre, l'activité des entreprises manufacturières a fortement augmenté dans l'Etat de New York en mai, selon la Fed de New York, dont l'indice général des conditions économiques a grimpé de neuf points pour atteindre 19,6, son niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans.



Les nouvelles commandes et les livraisons ont considérablement augmenté pour le 2e mois consécutif. Les commandes non remplies ont monté, les délais de livraison ont considérablement été allongés et la disponibilité des approvisionnements s'est quelque peu détériorée.



Les niveaux d'emploi et la semaine de travail moyenne ont tous deux continué d'augmenter. Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente a fortement augmenté. Enfin, les entreprises sont devenues plus optimistes quant à leurs perspectives.