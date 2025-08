Wall Street : déçu par l'ISM, Palantir réalise un rallye en solo

La Bourse de New York avait ouvert sur une note indécise (gain ou repli de 0,1% des différents indices), toujours soutenue par la perspective de plus en plus nette d'une baisse de taux de la Fed en septembre (consensus de 90%), les prises de bénéfices l'emportant marginalement après un net rebond lundi (+1,5% pour le S&P500).



Le rouge s'est brusquement imposé peu après 16h00 et la publication d'un indice ISM des services aux Etats-Unis nettement inférieur aux attentes. Mais passé un mouvement d'humeur, les scores se sont rapidement stabilisés et les cours ont même eu tendance à se redresser légèrement à partir de 18h00.



Le indices US ne clôturent donc pas au plus bas du jour : le Dow Jones cède 0,14%, le S&P500 perd 0,5% à 6.299, et le Nasdaq-100 lâche 0,73% à 23.018, malgré les +7,85% de Palantir (record absolu porté à 176,3$) et les +3,5% d'Intel. A noter le plongeon de -20,6% de Vertex Lab après l'échec d'un antidouleur ciblé.



Le sentiment des investisseurs s'est globalement assombri après la parution de l'indice ISM des services, qui a montré que la croissance de l'activité dans le secteur tertiaire (70% du PIB) avait fortement ralenti, de 50,8 vers 50,1 le mois dernier, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse à 51,5.



L'indicateur se rapproche ainsi fortement du seuil pivot des 50 points, en-dessous duquel l'activité commence à se contracter. Comme redouté par les investisseurs, l'enquête montre que la persistance des tensions commerciales sape le moral des chefs d'entreprise et pèse de plus en plus sur l'économie réelle.



L'ISM indique déjà que 'le sujet le plus fréquemment évoqué par les participants à l'enquête reste les impacts liés aux droits de douane, avec une augmentation notable du nombre de matières premières ayant vu leur prix progresser'.



Et Trump poursuit sa surenchère : il menace de rehausser les droits de douane visant l'Europe et l'Inde... et pour la Suisse qui écope déjà de 39%, ses exportations de médicaments pourraient être ramenées à zéro d'ici fin 2026 : les 'tarifs' douaniers pourraient être boostés à 150% d'ici fin 2025 et 250% d'ici fin 2026.



Ce n'est plus une stratégie de 'rééquilibrage', mais d'annihilation des labos concurrents des Etats-Unis : seul problème, ils ne produisent aujourd'hui qu'un faible pourcentage des milliers de références de médicaments, l'Inde fournissant par exemple 90% des génériques (et jamais un labo US ne sera concurrentiel à l'échelle internationale).



Les marchés ont également été refroidis par la chute de 16% du déficit commercial américain, à 60,2Mds$ : cela pourrait être une bonne nouvelle (la politique protectionniste de Donald Trump montre ses premiers effets, les recettes douanières explosent) mais la diminution de 3,7% des importations de biens et services signifie que l'activité globale risque de se contracter dans des proportions similaires.



Les optimistes retiendront de cette journée de mardi l'envolée de Palantir, qui grimpe de 7,8% au lendemain de résultats trimestriels meilleurs que prévu et de la révision à la hausse de ses objectifs annuels.



Avec une valorisation de plus de 410 milliards de dollars, le spécialiste de l'IA devient la 20ème plus grosse capitalisation américaine... et c'est le tout premier titre 'pesant' plus de 100Mds$ à être valorisé 100 fois son chiffre d'affaires 2025.



La publication de l'ISM, qui renforce le scénario d'une réduction des taux mi-septembre, n'a pas vraiment impacté les 'Treasuries' : le 'dix ans' se stabilise vers 4,20%, et le '30 ans' vers 4,78%.