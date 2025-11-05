Depuis plusieurs mois, Wall Street carburait à l'adrénaline. Désormais, la descente a commencé. Après avoir atteint des sommets historiques en octobre, les marchés américains ont été saisis d'un soudain vertige. Mardi, le Nasdaq a chuté de 2%, sa pire séance en près d'un mois, alors que les investisseurs commençaient enfin à se demander si l'intelligence artificielle, la panacée favorite du marché, n'était pas tout simplement surévaluée. Mercredi matin à New York, les contrats à terme évoluaient autour de zéro.

Les valorisations, elles, évoluent dans de très hautes sphères. Le S&P 500 se négocie environ 23 fois les bénéfices anticipés, soit le multiple le plus élevé depuis la bulle internet, bien au-dessus de la moyenne des vingt dernières années (16).

Les fabricants de puces, chouchous de la révolution de l'IA, ont mené la baisse. AMD, qui a plus que doublé depuis janvier, a reculé de plus de 5% après des résultats jugés corrects mais pas exceptionnels. Super Micro Computer, autre vedette dopée à l'IA, a plongé de plus de 8% sur des chiffres décevants. Nvidia, Broadcom et Intel ont suivi le mouvement.

Cette correction s'est accentuée sous l'effet des mises en garde venues des patrons de grandes banques et des fonds spéculatifs, qui redoutent une bulle de l'intelligence artificielle. De plus en plus d'investisseurs voient dans la frénésie actuelle un remake de la bulle internet de la fin des années 1990. Les parallèles sont troublants : valorisations délirantes, euphorie généralisée et conviction que cette fois, c'est différent. La différence, c'est qu'elle pourrait effectivement l'être.

Il y a vingt ans, nombre des entreprises technologiques les plus en vogue n'étaient guère plus que des sites web prometteurs sans le moindre profit. Aujourd'hui, les champions de l'IA (Nvidia, Microsoft, Alphabet) disposent de bilans solides, de réserves de trésorerie considérables et de bénéfices bien réels. Leurs produits transforment des secteurs entiers. Pourtant, le comportement des investisseurs reste étrangement familier : plus la hausse est rapide, plus la chute est brutale lorsque le vent tourne.

Le risque n'est pas que l'IA disparaisse : elle ne le fera pas. Le risque, c'est que son avenir financier soit déjà valorisé comme si la technologie avait conquis le monde avant même que celui-ci ne s'y adapte.

Sur un ton plus positif, une note d'espoir est venue du front des données économiques. Le rapport ADP montre que les employeurs privés américains ont créé 42 000 emplois en octobre, bien au-dessus des 30 000 attendus, offrant un répit après la contraction du mois précédent. Ce n'est pas un boom de l'emploi, mais cela suggère que le marché du travail reste résilient malgré la hausse des coûts d'emprunt et la paralysie politique à Washington.

Cela ne suffira sans doute pas à clore le débat au sein de la Fed. Après sa récente baisse des taux, la banque centrale doit désormais décider du rythme et de l'ampleur des prochaines baisses. Pour les investisseurs, le message est mitigé : l'économie ne s'effondre pas, mais elle ne s'emballe pas non plus. Une ambiguïté peu rassurante pour des marchés accros à la certitude.

Le bras de fer budgétaire américain est désormais le plus long de l'histoire et ne semble pas près de s'arrêter, même si quelques signes de compromis apparaissent au Congrès.

Parallèlement, la Cour suprême examine si le président Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane mondiaux au nom de l'urgence nationale. Les juridictions inférieures ont estimé que oui, et les marchés de prédiction ne lui accordent désormais qu'environ 40% de chances de victoire. Une défaite pourrait redéfinir les limites du pouvoir économique présidentiel. Et pour ajouter à sa contrariété, le président américain a vu la victoire éclatante du jeune démocrate Zohran Mamdani, nouveau maire de New York, qui incarne tout ce que Donald Trump exècre.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 100,175

: 100,175 Or : 3 967 USD

: 3 967 USD Pétrole brut (BRENT) : 64,22 USD ( WTI ) 60,32 USD

(BRENT) : 64,22 USD ( ) 60,32 USD États-Unis 10 ans : 4,08%

: 4,08% BITCOIN: 102 588 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Johnson Controls a annoncé une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, mais n'a pas répondu aux attentes, même si le bénéfice par action a dépassé les estimations grâce à la forte demande en solutions de refroidissement pour centres de données et de décarbonisation.

Principles for Responsible Investment (PRI) fait face à des divisions internes alors que des signataires américains clés tels que BlackRock et Vanguard se retirent des initiatives ESG, tandis qu'un nouveau PDG se prépare pour la COP30.

Des entreprises américaines telles qu'IBM, General Motors et Amazon intensifient les suppressions d'emplois dans tous les secteurs en 2025, dans un contexte économique difficile et dans le cadre d'une politique de réduction des coûts.

Bank of America s'est fixé un objectif de 16 à 18% de ROTCE sur 3 à 5 ans et prévoit une croissance du BPA supérieure à 12%, tout en anticipant une augmentation de ses revenus dans les secteurs de la banque de détail et des marchés mondiaux.

Iron Mountain a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la forte croissance de ses revenus provenant de la location d'espaces de stockage et de ses services, et a augmenté son dividende de 10%.

Zimmer Biomet a répondu aux attentes en matière de chiffre d'affaires au troisième trimestre et a dépassé les prévisions en matière de BPA, grâce à la croissance aux États-Unis et à l'adoption de nouveaux produits, malgré des difficultés régionales.

Les actions très performantes dans le domaine de l'IA, telles que Nvidia et Palantir, ont chuté en raison de prises de bénéfices et de préoccupations liées à leur valorisation, déclenchant une vague de ventes plus large dans le secteur technologique en Asie et aux États-Unis.

Dynatrace a dépassé les estimations du deuxième trimestre et relevé ses prévisions pour l'exercice 2026, grâce à la demande croissante en matière d'observabilité basée sur l'IA et à la conclusion de contrats importants.

Chevron est sur le point de prendre une décision finale concernant l'investissement dans l'extension de son gisement de gaz naturel Leviathan en Israël, à la suite d'un contrat d'exportation de 35 MdsUSD vers l'Égypte.

Cencora a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour le quatrième trimestre et a relevé ses prévisions de dividende et de bénéfice par action à long terme, grâce à la vigueur de ses solutions de santé et à ses acquisitions.

Elanco Animal Health a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à de nouveaux produits de santé pour les animaux de compagnie et les animaux d'élevage.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré des responsables britanniques pour discuter des investissements et de la politique technologiques, après avoir annoncé un engagement de 2 milliards de livres sterling au Royaume-Uni et des restrictions à l'exportation de puces IA vers la Chine.

Microsoft et G42 ont annoncé l'extension d'un centre de données de 200 MW aux Émirats arabes unis dans le cadre d'un investissement de 15 MdsUSD, renforçant ainsi l'infrastructure cloud et d'IA d'Azure.

Bunge a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à l'acquisition de Viterra et à l'amélioration des marges de transformation du soja et des graines oléagineuses.

Owens Corning n'a pas atteint ses estimations de ventes et de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse de la demande immobilière aux États-Unis et a enregistré une charge de dépréciation de 780 MUSD sur son activité Doors.

Turkish Airlines prévoit de finaliser une importante commande de Boeing 737 MAX et pourrait se tourner vers Airbus si les négociations avec CFM concernant les moteurs n'aboutissent pas, tout en étant sur le point de conclure une prise de participation dans Air Europa.

Targa Resources a dépassé les prévisions d'EBITDA ajusté pour le troisième trimestre grâce à des volumes importants dans le bassin permien et a annoncé une augmentation prévue de 25% de son dividende en 2026.

Humana a dépassé les estimations de BPA pour le troisième trimestre grâce à des primes plus élevées, a maintenu ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année et a annoncé une baisse moins importante que prévu du nombre d'adhérents à Medicare Advantage.

Les sociétés mondiales de capital-investissement envisagent un retour en Chine en raison de valorisations attractives et d'une exposition réduite aux États-Unis, selon les intervenants d'un sommet sur l'investissement à Hong Kong.

Honeywell Automation India a enregistré une augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre grâce à une forte demande industrielle et à l'exécution des commandes, stimulées par les incitations en faveur des technologies propres.

Les actions de Pinterest ont subi une baisse de 18% après la publication de prévisions médiocres dans un contexte de concurrence publicitaire avec Meta et TikTok et de difficultés liées aux droits de douane en Amérique du Nord.

Les actionnaires de Tesla doivent se prononcer sur un plan de rémunération en actions de 878 MdsUSD pour Elon Musk, le conseil d'administration avertissant qu'il pourrait quitter l'entreprise si ce plan était rejeté.

Les marchés boursiers mondiaux ont connu une forte baisse, les investisseurs ayant réalisé leurs bénéfices dans le domaine de l'IA, les valeurs technologiques menant le recul en raison des inquiétudes liées aux valorisations et à l'incertitude macroéconomique.

Qiagen a annoncé un changement à sa direction, relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année et lancé un programme de rachat d'actions synthétiques de 500 MUSD.

Microsoft a dévoilé un plan d'investissement de 60 MdsUSD dans l'IA, dont 23 milliards pour son initiative NScale.

Arista Networks a publié des résultats solides pour le troisième trimestre, mais a émis des prévisions prudentes, ce qui a entraîné une baisse du cours de son action.

Itau Unibanco a annoncé une augmentation de 11,3% de son bénéfice récurrent au troisième trimestre, conformément aux prévisions des analystes.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont atteint leur plus haut niveau en sept mois grâce à des exportations record de GNL et à des prévisions de demande en hausse.

