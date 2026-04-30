Wall Street : déluge de records dans des conditions 100% inédites.

Triple "doublé record" (intraday/clôture) pour le S&P500 à 7.209Pts (+1,02%), le Nasdaq Composite à 24.892 (+0,9%), le Russell-2000 (+2% à 2.800Pts). Une fois de plus, le secteur des semiconducteurs à survolé tous ses rivaux avec un gain de +2,6% et un record de clôture égalé à 461,5Pts, dans le sillage de Qualcomm avec +15% (et jusqu'à +25% en séance).

Publié le 30/04/2026 à 23:13 - Modifié le 30/04/2026 à 23:20 Partager



Le mois d'avril 2026 restera dans les annales, tout d'abord parce que c'est le plus haussier -tous mois confondus- depuis avril 2020 pour le Nasdaq et le S&P500 (qui venaient de plonger de -35 à -40%) mais c'est aussi la première fois de l'histoire que le Nasdaq explose de +19,8% pour battre ses records (9 au cours des 12 dernières séances) : même durant les 18 mois qui ont précédé l'éclatement de la bulle des "dot-com", jamais une telle performance n'avait été enregistrée (Amazon par exemple valide son meilleur mois boursier depuis 2007, pour Intel, c'est depuis son introduction dans les années 70 !).



Et un score de +20% pour le Nasdaq-1000, cela ne s'était vu qu'après des chutes de -50 à -75% des "technos", jamais après un repli de -10%, jamais à proximité des sommets historiques, jamais avec une crise énergétique planétaire, jamais avec un conflit majeur au Moyen Orient qui peut reprendre du jour au lendemain, jamais avec une inflation anticipée qui double en quelques semaines, jamais avec un moral des ménages US qui chute au plus bas de 3 ans, jamais avec des taux qui se retrouvent au plus haut depuis plus de 10 ans et des anticipations monétaires inversées à 180°.

Si l'on additionne tous ces "jamais" (et on pourrait en citer une dizaine supplémentaires), la probabilité du scénario "hyper-bullish" observé à l'issue de ce mois d'avril n'était pas de 0,01% mais de 0,0000%.

La prise à contrepied des vendeurs par des "acteurs" disposant d'une force de frappe digne d'une banque centrale semble la seule explication qui tienne la route : transformer des vendeurs en "acheteurs forcés", contre toute logique économique et géopolitique : le plus gros coup de bluff au poker boursier de l'histoire ?

Le point positif du jour (qui ne saurait expliquer les +2% du Russell-2000), c'est la légère détente observée sur les T-Bonds après les sommets de tension de la veille : le "10 ans" efface -2Pts à 4,376%, le "30 ans" -2Pts à 3,966%, favorisée par une consolidation de -1,7% du "WTI" vers 106,1$ (soit +10$ en 5 séances).

La conférence qui a suivi la réunion de la FED n'a apporté aucun élément nouveau hier : Jerome Powell a prononcé les termes que Wall Street attendait et se propos ont été jugé "faucon", mais ce n'est pas une surprise.

Il n'est pas surprenant non plus de voir l'indice avancé des indicateurs économiques (LEI) du Conference Board pour les États-Unis se dégrader de 0,6% en mars 2026, à 97,3, faisant ainsi plus qu'annuler sa hausse de 0,3% enregistrée en février (à 97,9).



Sur l'ensemble du semestre écoulé, le LEI (leading economic indicator) américain a baissé de 1% entre septembre 2025 et mars 2026, soit plus de la moitié du recul de 2,1% observé au semestre précédent (mars à septembre 2025).



L'indice PMI de Chicago s'est établi en repli de -3,6Pts à 49,2 ce mois-ci (contre 52,8 en mars), alors que les économistes tablaient en moyenne sur une légère amélioration, autour de 53. A 49,2 points, il est au plus bas depuis le mois de décembre 2025.



L'indicateur repasse ainsi en deçà du seuil de 50 points, distinguant contraction et croissance de l'activité dans l'industrie.



Le point d'orgue du mois d'avril a retenti avec la publication des trimestriels d'Apple qui annonce 111,18Mds$ de chiffre d'affaires contre 106,66 attendu, dont 31Mds$ de revenus des "services" contre 30,39Mds$ estimé, le profit par titre est de 2,01$ contre 1,99$ attendu. Avec 146,6Mds$ de trésorerie, Apple annonce un plan de rachat d'actions de 100Mds$ et augmente le dividende de 4 Cent à 0,27$/titre.

La seule déception vient des ventes d'i-Phones qui ressort 1% en-deçà des attentes : le titre s'effritait de 0,5% après des résultats sans surprise.



Peu après la clôture, Atlassian s'est envolé de +30% sur ses trimestriels, avec une forte hausse de la demande de la part des datacenter : un bon trimestre déclenche un tsunami d'extrapolations hyper-positives liées à l'I.A.



Sandisk annonce un profit de 23,4$ contre 14,4$ attendu et prévoit un EPS de 30/33$ au T2 contre 22 estimé mais e titre plonge de -7,5% en transactions électroniques, Western Digital décroche également de -5,5% : manifestement, le "marché" attendait mieux, voir beaucoup mieux que les estimations rendues publiques après clôture.