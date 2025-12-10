Wall Street : des prises d'initiatives toujours aussi limitées en attendant la Fed

Wall Street devrait ouvrir sur une note stable mercredi, les prises d'initiative restant toujours aussi limitées sur le marché à quelques heures seulement des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les "futures" sur les principaux indices affichent des scores allant de 0% à 0,1%, annonçant un début de séance stable, voire en léger repli.



Principal rendez-vous de la semaine et de cette fin d'année, la Fed publiera à 14h00 (heure locale) un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire.



Celui-ci, qui s'accompagnera de la publication des dernières projections économiques de l'institution, sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Selon le baromètre Fedwatch du CME Group, les traders tablent avec une probabilité de 89,6% sur une nouvelle baisse de taux, la troisième en trois mois, en raison de la récente dégradation du marché du travail.



Cet assouplissement pourrait toutefois être le dernier avant un certain temps, au vu de la persistance d'une inflation toujours élevée aux Etats-Unis et de la bonne tenue confirmée de la croissance, qui risqueraient de déboucher sur une éventuelle surchauffe de l'activité en cas de politique mal calibrée.



Les investisseurs seront donc particulièrement aux propos de Jerome Powell, à l'affût de tout indice permettant de les renseigner sur la probabilité de nouvelles baisses de taux, attendues pour l'instant au nombre de deux l'an prochain.



"Un virage accommodant pourrait déclencher un rally des Bourses mondiales et pousser les marchés au-dessus de leurs récents sommets", souligne Frank Walbaum, analyste marchés chez Naga.



"Mais le moindre soupçon devait pointer, la volatilité risquerait de vite repartir à la hausse et de déclencher une correction", prévient-il.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans se tend de nouveau, en direction de 4,20%, soit au plus haut depuis début septembre, en amont des annonces de la Fed, mais le dollar faiblit face à l'euro, qui remonte vers 1,1640%.



Sur le front du pétrole, les cours du brut font preuve d'une certaine lourdeur avant la publication, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de carburant, toujours pénalisés par la perspective d'une offre excédentaire.





