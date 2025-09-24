Wall Street : des rachats à bon compte possibles dans la technologie

Wall Street devrait débuter la séance sur une note légèrement positive mercredi, le net repli observé la veille sur les marchés d'actions américains étant considéré par les investisseurs comme une intéressante opportunité d'achat, notamment s'agissant des valeurs technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de plus de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 gagne autour de 0,2%, laissant entrevoir une ouverture plutôt favorable.



Les valeurs américaines avaient fini en baisse mardi, les traders ayant semblé découragés par les propos relativement flous tenus par le président de la Réserve fédérale sur les perspectives économiques du pays lors d'une conférence organisée dans le Rhode Island.



D'après Jerome Powell, l'existence de deux risques parallèles - celui d'une persistance de l'inflation d'un côté et celui d'une faiblesse du marché de l'emploi de l'autre - fait qu'il n'existe aujourd'hui aucune trajectoire évidente pour la Fed, ce qui paraît être de nature à remettre en question le scénario d'une nouvelle baisse de taux en octobre.



A la suite de ces déclarations, le S&P 500 a perdu plus de 0,5%, essuyant son plus fort repli en trois semaines, tandis que le Nasdaq lâchait près de 1%.



L'approche de la publication des chiffres de l'inflation au sens du PCE, la mesure privilégiée de la banque centrale américaine, prévue demain contribue par ailleurs à créer un climat d'incertitude à New York.



Après s'être focalisé sur les dernières interventions publiques des responsables de la Réserve fédérale, les investisseurs semblent désormais avoir à coeur de se tourner vers des nouvelles plus favorables, comme les résultats du fabricant de mémoires Micron qui ont réservé de bonnes surprises hier soir.



Malgré des performances trimestrielles meilleures que prévu et des perspectives encourageantes, le titre cédait 0,5% en cotations électroniques, victime de prises de bénéfices après son envolée de 97% depuis le début de l'année.



Le mouvement de consolidation signé la veille, qui avait suivi l'atteinte de toute une série de nouveaux plus hauts historiques au cours des dernières séances, pourrait néanmoins inciter les investisseurs à se lancer dans des rachats à bon compte, notamment sur les valeurs les plus exposées à l'IA qui semblent actuellement bénéficier d'un cercle vertueux fait d'investissements et de bons résultats.



Ce léger regain d'appétit pour le risque, en favorisant le retour des investisseurs vers les actions, se traduit traduit par une remontée des rendements des emprunts d'Etat américains, celui des Treasuries à dix reprenant plus d'un point de base à 4,13%.



Le dollar profite des propos équivoques de Jerome Powell pour rebondir face à l'euro, qui enfonce en conséquence le seuil de 1,1750 contre le billet vert pour revenir sur le support de 1,1740.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse en attendant la publication, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis, ce qui permet au contrat sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de gagner 1,3% à 64,2 dollars le baril.