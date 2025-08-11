Wall Street : des scores contrastés pour débuter une semaine charnière

Wall Street peine à trouver une direction lundi pour débuter une semaine qui s'annonce riche en rendez-vous géopolitiques et en indicateurs économiques, à commencer par les derniers chiffres de l'inflation qui pourraient bien faire évoluer les anticipations en matière de baisse de taux.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,4% à 44.014 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 21.473 points.



La journée devrait être calme sur les marchés financiers en l'absence de statistiques de premier plan, le prochain test étant fixé à demain avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient montrer si les marchés ont raison ou tort d'anticiper une baisse des taux de la Fed le mois prochain.



'La publication cette semaine d'un IPC américain plus faible que prévu pourrait renforcer les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire en septembre', commente Michaël Lok, chez UBP.



'Cependant, les valorisations boursières étant de plus en plus tendues, les marchés pourraient connaître des épisodes de volatilité à court terme', prévient le gérant.



Les investisseurs ont également semblé déstabilisés par la décision de Donald Trump de déployer des soldats de la garde nationale afin d'endiguer la criminalité dans la capitale américaine.



Les places financières restent également attentives à l'évolution des relations diplomatiques entre Washington et Pékin alors que la date butoir du 12 août imposée par l'administration Trump en vue de la signature d'un accord pérenne doit arriver à expiration demain.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart à la baisse, vers 4,27%, ce qui reflète l'anticipation de chiffres de l'inflation plutôt rassurants demain et d'une politique moins restrictive de la part de la Fed.



Sur le marché des changes, le billet vert tente de rebondir face à l'euro, ce dernier tentant maintenant de préserver le seuil de 1,16 après avoir atteint de nouveaux plus hauts de cinq ans la semaine passée.



Les préoccupations liées à l'offre de brut, pèsent un peu moins sur le marché pétrolier où le brut léger américain profite d'un rebond technique pour rebondir de 0,3% au-delà de 64 dollars.

