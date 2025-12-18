Wall Street : des scores fleuve grâce à l'inflation et à Micron

Wall Street s'inscrit en forte hausse jeudi, ce qui lui permet largement récupérer ses pertes essuyées la veille, les investisseurs se montrant clairement soulagés après l'annonce d'un net ralentissement de l'inflation qui semble ouvrir la voie à de nouvelles baisses de taux de la Fed.



A l'approche de la mi-journée, l'indice Dow Jones prend non loin de 1% à 48 338,5 points, le S&P 500 s'adjuge 1,4% à 6 815,4 points tandis que le Nasdaq Composite bondit de quasiment 2% à 23 142,4 points.



Ces deux derniers indices, qui avaient tous les deux enfoncé leur moyenne mobile à 50 jours hier, repassent aujourd'hui largement au-dessus de ces seuils annonciateurs de difficultés au niveau technique, validant l'exceptionnelle capacité de rebond affichée par les places américaines.



Les derniers indicateurs économiques ont permis d'apaiser des investisseurs, qui étaient depuis longtemps déstabilisés par la persistance de l'inflation aux Etats-Unis, alors que l'évolution des prix tend à se tasser un peu partout parmi les autres pays développés.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 2,7% sur un an en novembre, contre 3% au mois de septembre, alors que les analystes attendaient un chiffre relativement stable.



Cet allègement des tensions inflationnistes pourrait bien pousser la Réserve fédérale à poursuivre sa politique d'assouplissement monétaire, d'autant que le taux d'inflation annuel sous-jacent hors énergie (+4,2%) et produits alimentaires (+2,6%) - deux catégories souvent volatiles - est ressorti à 2,6% le mois dernier, contre 3% le mois précédent, un niveau qui commence à se rapprocher de plus en plus de l'objectif de 2% souhaité par la Fed.



"Il sera difficile pour les membres du FOMC de minimiser ces chiffres, surtout après le décevant double rapport sur l'emploi publié cette semaine", estime Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



"En résumé, la Fed va poursuivre son cycle de baisses de taux en 2026", explique l'analyste.



Les investisseurs ont sinon apprécié la solide publication du fabricant de mémoires Micron, qui a fait état de prévisions encourageantes grâce à la demande qui entourent les projets d'IA, des déclarations qui rassurent après le coup de massue reçu la veille par les grands spécialistes du secteur, dont Oracle, Nvidia et Palantir.



L'action Micron, relevée à l'achat par les analystes de BofA suite à cette publication réussie, s'envole de 12% et signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500.



Huit des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, au premier rang desquels celui de la consommation non essentielle (+2,5%) suivi par celui des high techs (+1,8%).



Contrairement aux attentes, les rendements des Treasuries se replient malgré la vive remontée boursière, ce qui montre que les anticipations de nouvelles baisses de taux ont de nouveau le vent en poupe.



Le rendement à 10 ans recule de plus de trois points de base sous 4,12%, alors qu'il flirtait 4,20% il y a une semaine.



Le dollar reprend lui aussi du terrain, poussant l'euro à enfoncer le seuil de 1,1730.



Les cours du pétrole restent pour leur part orientés à la hausse, profitant de la nette remontée de Wall Street après avoir bénéficié de facteurs plus géopolitiques ces derniers jours. Le WTI progresse de 0,7% à 56,2 dollars, mais perd encore près de 25% sur les six mois écoulés et de plus de 20% cette année.



L'or, valeur refuge par excellence, n'est pas boudé malgré la bonne forme de Wall Street, le métal précieux s'octroyant même une progression de 0,4% à 4 391,7 dollars l'once pour atteindre de nouveaux sommets.

