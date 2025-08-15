Wall Street : des scores nuls après les prix producteurs

La Bourse de New York a terminé la séance de jeudi sur des scores pratiquement nuls pour ses trois principaux indices, grevée par la publication de nouvelles données ayant montré une nette accélération de la hausse des prix aux Etats-Unis.



A la clôture, le Dow Jones a terminé juste sous son équilibre à 44.911 points, de même que le Nasdaq Composite à 21.711 points, tandis que le S&P500 a fini à peine au-dessus de son seuil de stabilité, à un peu plus de 6.468 points.



Peu avant l'ouverture, le Département du Travail a indiqué que l'indice des prix producteurs (PPI) avait bondi bien plus que prévu le mois dernier, portant sa hausse en variation annuelle à 3,3%, soit une accélération de 0,9 point de pourcentage.



En hausse de 0,3 point de pourcentage à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'inflation sous-jacente s'est éloignée encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, selon ces statistiques.



Ces chiffres, qui tranchaient avec la statistique plus modérée des prix à la consommation parue mardi, laissaient craindre que des pressions inflationnistes pourraient conduire la Fed à retarder de nouveau son assouplissement monétaire.



En conséquence, le marché tablait désormais avec une probabilité de 90,6% sur une réduction du loyer de l'argent de 25 points de base le 17 septembre, selon le baromètre FedWatch, à comparer avec encore 99,9% la veille.



Autre donnée du jour, le Département du Travail a recensé 224.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en baisse de 3.000 par rapport à la semaine précédente.



Sur le front des valeurs, les investisseurs ont boudé l'équipementier de réseaux Cisco Systems (-1,4%) au lendemain de ses résultats, et surtout sanctionné le fabricant de machines agricoles John Deere (-6,8%) après les siens.



Ce dernier a en effet resserré à la baisse sa fourchette-cible de bénéfice net pour l'exercice 2024-25 à cette occasion, expliquant notamment que 'ses clients demeuraient prudents face à l'incertitude en cours'.



Dévoilés après la clôture, les comptes d'Applied Materials ont fait ressortir un BPA ajusté en progression de 17% au titre de son troisième trimestre comptable, mais avec une prévision décevante pour le trimestre en cours.