Wall Street : des scores positifs en fin de matinée, l'atterrissage en douceur se confirme

La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mercredi suite à la publication d'une série d'indicateurs ayant globalement renforcé les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine à une semaine de la décision de la Fed sur ses taux.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 47 727,1 points, le S&P 500 grappille 0,1% à 6 838,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 23 410,4 points.



Les statistiques publiées tout au long de la matinée ont offert une image mitigée de l'activité, marquée par un affaiblissement du marché du travail susceptible de justifier de nouvelles baisses de taux de la Fed, mais aussi par une bonne résistance du secteur des services, qui génère les deux-tiers du PIB américain.



Publié un peu plus d'une heure avant l'ouverture, le rapport mensuel du cabinet ADP a montré que le secteur privé américain avait détruit 32 000 postes en novembre, alors que les économistes en anticipaient autour de 5 000.



Pour les équipes de CPR AM, ces chiffres montrent que la dynamique de l'emploi est complètement à l'arrêt depuis six mois aux Etats-Unis.



"Cette publication, qui est le meilleur baromètre du marché du travail en l'absence des rapports sur l'emploi d'octobre et novembre ("shutdown"), rend encore plus probable une baisse de taux de la Fed le 10 décembre... mais aussi la poursuite du cycle de baisses sur les mois suivants", souligne le gestionnaire d'actifs.



Parallèlement, l'indice ISM qui mesure la croissance dans les services s'es établi à 52,6 en novembre, contre 52,4 en octobre, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 52,1, ce qui montre que la croissance tient bon dans le secteur tertiaire.



Les investisseurs ont accueilli favorablement cette série de données, qui sont a priori venues augmenter les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, le scénario idéal en vue d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed.



Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs estiment désormais à 89% les chances d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed les 9 et 10 décembre, contre environ 88% hier.



Les marchés vont désormais pouvoir se concentrer sur l'indice des prix PCE, attendus vendredi, avec l'espoir qu'ils apportent des bonnes nouvelles sur le front de l'inflation avec un chiffre qui devrait ressortir à peu près stable à 2,8% sur un an.



La question n'étant plus vraiment de savoir si la Fed va baisser ses taux la semaine prochaine, un scénario qui fait quasiment l'unanimité désormais, des données inférieures aux attentes renforceraient la perspective de nouvelles baisses de taux en 2026.





