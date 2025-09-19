Wall Street devrait conclure dans le vert une belle semaine de hausse

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, portée par une poursuite des achats deux jours après l'annonce d'une première baisse de taux d'intérêt aux Etats-Unis cette année alors qu'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping apporte quelques raisons d'espérer sur le front commercial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futures sur les principaux indices avancent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains n'ont pas été surpris par la décision de la Fed, mercredi, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt mais ils ont semblé apprécier que l'institution évoque une poursuite de ses mesures de soutien en indiquant privilégier l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



En esquissant une stratégie d'assouplissement monétaire visant à soutenir le marché de l'emploi, la banque centrale a établi cette semaine une feuille de route claire à même de lever les inquiétudes des investisseurs, qui vont pouvoir tranquillement reprendre leurs achats, en particulier sur les valeurs technologiques.



Les trois grands indices de Wall Street en ont profité pour aligner les records ces derniers jours. A ce stade de la semaine, le Dow Jones progresse de 0,7%, le S&P 500 prend 07% et le Nasdaq 1,5%.



Peu de détails ont filtré de la discussion qu'ont eu le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, qui devait officiellement porter sur TikTok, mais qui pourrait permettre d'envisager un dégel durable des relations entre Washington et Pékin.



Autre élément frappant, la volatilité est brutalement retombée cette semaine, surtout après la réunion de la Fed, ce qui s'est traduit par un reflux du VIX, aussi appelé 'l'indice de la peur', désormais revenu sur ses plus bas annuels.



Les volumes pourraient cependant s'avérer légèrement plus importants que d'habitude en ce jour dit des 'trois sorcières', caractérisé par l'arrivée à échéance de toute une série d'options et de contrats futures sur indices et actions.



Sur le marché obligataire, les taux longs remontent logiquement, victimes du vent d'euphorie qui souffle actuellement sur les Bourses mondiales et d'ajustements post-Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans se tend ce matin vers 4,14%.



Le dollar profite du redressement des rendements souverains américains pour remonter face à l'euro, qui enfonce le seuil de 1,1750.



Les cours du brut pâtissent du rebond du dollar, ce qui ne devrait pas les empêche d'afficher une seconde semaine gagnante d'affilée du fait de la récente crispation de la situation géopolitique, avec l'incursion de drones russes en Pologne et les nouvelles frappes d'Israël contre Gaza.



Le brut léger texan (WTI) abandonne actuellement 0,4% à 63,3 dollars.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour.