Wall Street devrait rebondir à l'ouverture après son plongeon de vendredi

Wall Street devrait tenter un rebond lundi matin suite à son plongeon de vendredi, qui s'était traduit par son plus lourd repli depuis l'officialisation des nouvelles surtaxes douanières voulues par Donald Trump lors du 'Liberation Day'.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices new-yorkais progressent de 1,2% à 1,9%, annonçant un début de séance dans le vert après les dégagements opérés ces derniers jours.



Le mouvement de vente de vendredi, dû à un durcissement de ton du président américain sur la politique commerciale chinoise, avait conduit le Dow Jones à abandonner 2,7% sur l'ensemble de la semaine, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq accusaient des pertes hebdomadaires de respectivement 2,4% et 2,5%.



Il s'agit seulement de la troisième semaine de baisse des marchés d'actions américains au cours des dix semaines écoulées.



Dans différents posts publiés sur son compte Truth durant le week-end, le milliardaire new-yorkais a cherché à calmer le jeu sur les questions commerciales, affirmant vouloir 'aider, et non pas nuire à la Chine', et que 'tout se passerait bien'.



Beaucoup d'intervenants mettent en avant la confiance excessive affichée par les investisseurs et les niveaux de valorisations élevées du moment sur l'ampleur du repli accusé vendredi.



'Cette réaction un peu exagérée n'a rien d'étonnant. Il faut se rappeler que la première trêve commerciale conclue entre les Etats-Unis et la Chine, en mai, avait énormément aidé à calmer les craintes de récession après le 'Liberation Day'. On sait donc que les marchés sont particulièrement sensibles à ce genre de nouvelles', souligne Henry Allen, stratégiste chez Deutsche Bank.



'Cela vient aussi nous rappeler que les droits de douane ne sont pas appliqués d'un coup, mais de manière graduelle, et que le choc au niveau des cours ne se fait jamais de manière isolée', ajoute l'analyste.



'Mais personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une récession, et c'est en grande partie pour ça que l'économie a tenu le coup en 2025', conclut-il.



C'est dans ce contexte prudent que va débuter la période des publications trimestrielles des grands groupes cotés.



Parmi les poids lourds qui doivent annoncer leurs comptes trimestriels dans les jours qui viennent figurent les banques Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui publieront leurs performances dès demain.



L'impact de ces publications trimestrielles sur les indices devrait être d'autant plus important qu'avec la fermeture des administrations américaines, rares seront les statistiques économiques à paraître dans les jours qui viennent.



Alors que la secousse de vendredi s'était traduite par une envolée de l'indice de volatilité VIX bien au-dessus du seuil critique des 20 points, celui-ci recule ce matin de 5,5% sous 20,5.



La perspective d'une relance de la guerre commerciale sino-américaine, alimentée par les derniers propos de Donald Trump, avait par ailleurs provoqué une nouvelle poussée de fièvre sur les métaux précieux, qui ne retombe pas vraiment ce matin comme l'illustre la progression de 2,5% de l'once d'or, qui se hisse au-dessus de la barre des 4100 dollars.



Quant au rendement des Treasuries à 10 ans qui avait grimpé à près de 4,20% la semaine passée dans un contexte de regain d'aversion au risque ayant favorisé un retour vers les actifs refuges, il se stabilise ce matin autour de 4,05%.

