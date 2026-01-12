Wall Street devrait reculer face aux craintes entourant l'indépendance de la Fed

Dans le vert vendredi soir, les places américaines devraient voir rouge ce lundi à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones est attendu en repli de 0,71%, le Nasdaq Composite devrait reculer de 0,70% et le S&P pourrait céder 0,53%.

Les investisseurs s'inquiètent de l'indépendance de la Fed après les menaces de poursuite à l'encontre de son président à propos de rénovations du siège de l'institution américaine. Pour Jerome Powell, il s'agit d'un "prétexte" pour faire pression sur la Réserve fédérale qui ne baisse pas suffisamment ses taux selon Donald Trump.



Pour Thomas Roland Thillis, sénateur républicain de la Caroline du Nord : "s'il subsistait le moindre doute quant à savoir si les conseillers de l'administration Trump poussent activement à mettre fin à l'indépendance de la Réserve fédérale, il ne devrait plus y en avoir désormais. Ce sont maintenant l'indépendance et la crédibilité du département de la Justice qui sont remises en question".



Les intervenants attendent également une décision de la Cour suprême outre-Atlantique sur la constitutionnalité des droits de douane imposés par l'administration Trump. Certains misaient sur une prise de position vendredi dernier, mais elle n'a pas eu lieu. Désormais, les investisseurs espèrent en savoir plus mercredi, lors de la prochaine réunion de la Haute Cour, mais rien n'est sûr.



En ce qui concerne la géopolitique, les Etats-Unis ont de nombreux dossiers sur le feu. Outre le Venezuela, la Colombie et Cuba, il y a la question du Groenland, mais aussi celle de l'Iran. Le président américain a indiqué que "l'Iran se tourne vers la liberté, peut-être comme jamais auparavant. Les Etats-Unis sont prêts à aider".



Pétrole, métaux précieux, devises et obligataire



Les cours du pétrole, qui ont fortement progressé en fin de semaine dernière face aux événements iraniens et à ceux au Venezuela, se calment un peu. A New York, le baril de WTI est en repli de 0,24% et s'échange contre 58,70 dollars.



Au niveau des autres matières premières, l'or poursuit sa hausse et évolue sur des niveaux inédits à 4608 dollars l'once.



Sur le marché des devises, le dollar recule face à l'euro (-0,57%) et se négocie contre 0,855 euro.



Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans poursuit sa hausse (+0,43%) à 4,190%, au plus haut depuis le début du mois de septembre 2025.



En ce qui concerne la macro-économie, aucune statistique d'envergure n'est programmée aujourd'hui outre-Atlantique. Le reste de la semaine sera nettement plus chargé avec notamment dès demain, l'inflation du mois de décembre.



Du côté des entreprises, selon La Lettre, Eli Lilly serait toujours intéressé par l'acquisition d'Abivax (+20,20%, 119,80 euros) malgré l'annonce de l'acquisition de Ventyx Biosciences, un laboratoire concurrent.



Les bancaires risquent d'être sous pression après l'appel de Donald Trump à plafonner pendant un an les taux d'intérêts des cartes de crédit à 10%.