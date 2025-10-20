Wall Street a repris de la hauteur lundi, porté par l'envolée des valeurs technologiques et l'optimisme croissant autour d'une issue prochaine au blocage de l'administration fédérale. Les investisseurs, rassurés par les premiers résultats d'entreprises et encouragés par des signaux positifs sur le front macroéconomique, ont retrouvé le goût du risque.

Dans un climat résolument haussier, les principaux indices ont terminé dans le vert. Le S&P 500 a grimpé de 1,07% pour atteindre 6 735,1 points, le Dow Jones a gagné 1,12% à 46 706,5 points et le Nasdaq 100 a progressé de 1,3%, clôturant à 25 141 points.

Les valeurs technologiques ont largement contribué à la dynamique du jour, dont notamment Apple, qui s’est envolée de 3,94%. La firme à la pomme a profité d’un regain d’enthousiasme autour de son iPhone, dont les ventes ont surpris à la hausse. Sa capitalisation boursière frôle désormais les 4 000 milliards de dollars.

Boeing a également soutenu la tendance avec une hausse de 1,79%, après avoir obtenu le feu vert de l’administration de l’aviation civile américaine pour augmenter la production de son 737 MAX à 42 appareils par mois, un signal de reprise pour l’entreprise qui reste en difficulté.

La saison des publications du troisième trimestre s’intensifie. Plusieurs poids lourds du marché sont attendus dans les prochains jours, parmi lesquels Tesla, Netflix, IBM, Intel, General Motors et Ford. Côté industrie, les projecteurs seront également braqués sur plusieurs géants de l’aéronautique et de la défense .

Sur le plan macroéconomique, deux annonces majeures sont venues soutenir l’élan du jour. Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, a déclaré qu’un accord pourrait être trouvé cette semaine pour mettre fin au "shutdown" de l’administration fédérale, qui dure depuis maintenant 20 jours.

Par ailleurs, alors que la publication de nombreux indicateurs économiques a été suspendue, le département du Travail a annoncé qu’il ferait une exception en publiant ce vendredi l’indice des prix à la consommation (CPI) de septembre. Ce chiffre pourrait s’avérer décisif pour la réunion de la Fed prévue le 29 octobre. Selon l’outil CME FedWatch, les marchés anticipent désormais à 98,9% une baisse des taux de 25 points de base.